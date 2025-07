Il prolungamento del contratto ancora non è ufficiale, ma l'accordo è stato trovato e il suo messaggio su Instagram ne è la prova: Mile Svilar rinnova con la Roma fino al 2030. Nell'ultimo periodo tante squadre si sono interessate al portiere dei giallorossi, che però ha sempre dato la priorità alla Roma spingendo per il rinnovo. La trattativa era iniziata nei mesi scorsi e ha trovato la sua conclusione positiva oggi trovando l'accordo per la permanenza del portiere per altri cinque anni.