Paredes lascia Roma, domani la presentazione alla Bombonera. E quel retroscena sulle ultime ore a Trigoria...

Leandro Paredes e la Roma: è finita davvero. L'argentino ieri è arrivato a Roma, ha chiuso con la moglie Camila la casa di Casal Palocco, è andato in gran segreto a Trigoria per svuotare l'armadietto e chiudere qualche questione burocratica, e poi in serata è partito alla volta di Buenos Aires. Dove lo aspetta domani una presentazione in grande stile. Olé svela tutti i dettagli, i media argentini sono al settimo cielo: "Il club aprirà la Bombonera per accoglierlo con tutti gli onori: l'evento sarà alle 18:00, con ingresso gratuito. Spettacolo e festa sono garantiti. Il punto è che Paredes arriverà nel paese mercoledì mattina presto (è sbarcato alle 7, ndr). Si sottoporrà alle visite mediche, molto probabilmente firmerà il contratto e, grazie a questa situazione, giovedì pomeriggio sarà il giorno in cui si riunirà ai tifosi dopo l'allenamento con tutti i compagni presenti".