Paredes è tornato oggi a Roma: cosa può succedere adesso con il Boca Juniors

Leandro Paredes è rientrato a Roma questa mattina intorno alle 10 insieme a Paulo Dybala . Dopo le vacanze, per il centrocampista argentino è tempo di confrontarsi con il club giallorosso per definire il suo futuro.

Roma, è tornato Paredes: cosa si fa con il Boca Juniors

Il Boca Juniors resta fortemente interessato a riportarlo a casa, ma spera in uno sconto sul cartellino, mentre la Roma deve decidere se accontentare la richiesta degli argentini o trattenere il giocatore. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale direzione prenderà la trattativa. Perché la verità è che la Roma è entrata nell'ottima di cedere Leandro (nessuno vuole trattenere chi non vuole restare) ma vuole farlo alle sue condizioni. Niente di più, niente di meno.

Le parole di Di Maria su Paredes

Queste invece le parole di Di Maria sulla situazione, compagno di nazionale, appena tornato in Argentina per indossare la maglia del suo club d'infanzia, il Rosario Central: "Dipenderà dai numeri, dalla burocrazia, ma posso garantire che gli piacerebbe tornare al Boca. Dipenderà da molte cose, come è successo a me l'anno scorso. Ma so quanto desidera tornare". Lo sa Di Maria, lo sanno tutti. Ma la Roma non vuole fare sconti. E chissà che Paredes non sia tornato per sbloccare la situazione o, semplicemente, chiudere casa. E la sua storia con la Roma.