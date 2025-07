Roma-Aston Villa: tutte le info e i prezzi dei biglietti per l'amichevole estiva in Inghilterra

Nuova amichevole in vista per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi, oltre al test con l'Everton, affronteranno anche un impegno con l'Aston Villa di Unai Emery, in occasione della sfida in programma a Walsall. Per i tifosi della Roma, la prevendita partirà mercoledì 17 luglio, quando prenderà il via la fase di vendita libera. Fischio d'inizio previsto per mercoledì 6 agosto alle 20:30 (ora italiana).