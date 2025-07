Roma, il comunicato sulla cessione di Paredes al Boca Juniors

Leandro Paredes non è più un giocatore della Roma. Il centrocampista argentino classe 1994 è tornato in Argentina, al Boca Juniors, già presentato alla Bombonera, ricevendo un'accoglienza da brividi . La società giallorossa ha quindi annunciato la cessione attraverso un comunicato ufficiale.

Il comunicato della Roma su Paredes

Il comunicato della cessione del giocatore da parte della Roma: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Leandro Paredes al Boca Juniors. Il centrocampista argentino ha vestito la maglia giallorossa complessivamente per quattro stagioni, collezionando 135 partite e 13 gol. In bocca al lupo per il futuro, Leandro!". Sui propri profili social, il giocatore ha scritto: "Grazie di tutto Roma e LA ROMA, vi porteremo sempre nel cuore, che saranno sempre giallorossi. Vi amo".