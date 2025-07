Paredes, il messaggio da brividi per i tifosi della Roma: "Torno a casa ma il mio cuore è giallorosso"

Paredes saluta la Roma: "Grazie di tutto, spero di essere stato un esempio"

Tutta l'emozione di Leandro Paredes nel messaggio pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, a margine dell'addio alla Roma: "Non so da dove iniziare - scrive l'ex Juve -. Siete stati i primi ad accogliermi quando ero ancora un bambino, a dare a me e alla mia famiglia l’amore di cui avevamo bisogno per sentirci a casa e così è stato, ROMA sarà sempre la mia seconda casa, è stata la mia prima e ultima squadra in Europa, mi dispiace tanto non aver potuto vincere qualcosa con voi ma vado via tranquillo che ho dato tutto di me stesso - ha spiegato con un pizzico di rammarico -. Spero essere stato un grande professionista e un esempio per i ragazzi ma soprattutto una grande persona. Due dei miei figli sono romani ma tutti e tre romanisti. È il momento di tornare a casa dove sempre ho sognato la squadra del mio cuore e so che il grande romano romanista mi capirà. Grazie di tutto Roma e LA ROMA, vi porteremo sempre nel cuore, che saranno sempre giallorossi. Vi amo", ha concluso Paredes.