Bove in attesa di buone notizie: la Roma gli rimane vicina, cosa può succedere

ROMA - Ha trascorso il weekend sulla sabbia del cuore, a San Felice Circeo, dilettandosi anche in un’appassionante partita di beach volley in compagnia dell’amico del cuore, Flavio Cobolli. Sono momenti di relax che Edoardo Bove sta assaporando giorno dopo giorno, in attesa di ricevere notizie confortanti sul proprio futuro professionale. Dal primo luglio Bove è tornato un calciatore della Roma, come da contratto rinnovato due anni fa fino al 2028. La Fiorentina ovviamente non ha potuto riscattarlo, a causa dei dolorosi fatti di dicembre, mentre Gasperini non ha potuto convocarlo per il raduno, in assenza del certificato che ne attesti l’idoneità agonistica.