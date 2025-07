Roma, Cristante capitano al posto di Mancini: la scelta a sorpresa di Gasperini

La prima amichevole estiva della Roma di Gasperini contro il Trastevere ha portato subito una grossa novità nello spogliatoio giallorosso. In assenza di Pellegrini, ancora in cerca della giusta condizione, il tecnico giallorosso ha infatti deciso di affidare la fascia di capitano a Bryan Cristante, nonostante in campo ci fosse anche Gianluca Mancini.