El Aynaoui è arrivato a Roma dopo l'improvvisa accelerata nella trattativa con il Lens che ha portato a un'intesa definitiva per l'acquisto a 25 milioni totali tra parte fissa e bonus, per lui pronto un contratto da cinque anni. Lo scatto decisivo ha permesso al club di accogliere subito El Aynaoui, che ha raggiunto la Capitale in volo da Parigi sbarcando a Fiumicino alle 23:10.

L'arrivo a Roma

All'aereoporto El Aynaoui ha trovato ad attenderlo alcuni tifosi della Roma, una trentina circa, che hanno voluto dare il loro benvenuto al centrocampista. Lui con il sorriso stampato sulla faccia ha risposto all'accoglienza urlando un "Forza Roma" che ha scatenato l'entusiasmo dei presenti. In molti lo hanno fermato per una foto o un autografo, richieste che il marocchino ha ripagato con grande entusiasmo. I prossimi step, prima che Gasperini possa averlo a disposizione, saranno le visite mediche, che potrebbe sostenere già domani, e la firma sul contratto.

Chi è El Aynaoui, le caratteristiche tecniche e in che ruolo giocherà

Neil El Aynaoui è un centrocampista franco-marocchino classe 2001. Può giocare in più ruoli a centrocampo, grazie alla sua versatilità e alle ottime doti tecniche. Dotato anche di un'ottima stazza, è alto 1 metro e 85 centimetri per 78 kg, ha buone doti nel gioco aereo e capacità di inserimento senza palla. Le sue capacità anche in fase d'interdizione in carriera gli hanno permesso di occupare diversi ruoli a centrocampo.