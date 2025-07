Dove vedere Kaiserslautern-Roma, in tv? Dazn o Sky, orario e probabile formazione 

​Continua la preparazione pre-stagionale della Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo le vittorie contro Trastevere e UniPomezia, i giallorossi sono pronti a scendere in campo per una nuova amichevole, questa volta in Germania, contro il Kaiserslautern. Un'occasione per affinare sempre di più i meccanismi della Roma in vista della nuova stagione. Non prenderà parte all'amichevole Dybala, tenuto fuori per gestione fisica. Oltre a lui, non convocati anche Dovbyk, Salah-Eddine, Gollini e l'infortunato Pellegrini.