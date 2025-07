Paura in Germania, tifoso della Roma cade dagli spalti: il bel gesto dei giocatori

INVIATO A KAISERSLAUTERN - Paura al Fritz-Walter Stadion di Kaiserslautern al termine dell'amichevole tra i padroni di casa del Kaiserslautern e la Roma : un tifoso giallorosso è caduto dagli spalti a fine partita ed è stato trasportato in barella fuori dal campo. Ora è in ospedale per accertamenti, ma è sempre rimasto cosciente.

Tifoso della Roma caduto a Kaiserslautern, i primi soccorsi da Mancini

Sono stati attimi di grande preoccupazione quelli vissuti in Germania. Attorno al tifoso sono stati tempestivamente innalzati dei teli neri. Tutti i giocatori della Roma, che stavano raggiungendo il settore per salutare i supporters giallorossi, hanno accelerato il passo per controllare cosa fosse accaduto: Mancini è stato il primo, poi tutti gli altri, Le cure in campo sono durate oltre dieci minuti. Con tutta probabilità il tifoso si era arrampicato sulla vetrata che delimita il campo e sarebbe scivolato da un'altezza di circa cinque metri. Applausi del settore nel momento in cui il tifoso è stato portato via dopo l'applicazione di un collarino. I giocatori non si sono allontanati fino a che non è parso che la situazione fosse più serena.