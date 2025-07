Kaiserslautern-Roma diretta, segui la terza amichevole dell'era Gasperini LIVE

Terza amichevole dell'era Gasperini per la Roma : senza Paulo Dybala , rimasto a Trigoria ad allenarsi, i giallorossi giocano a Kaiserslautern ( con 800 tifosi al seguito) dopo i successi contro Trastevere e UniPomezia . In Germania, il tecnico della Roma cerca risposte convincenti, dopo due settimane di lavoro, dalla sua squadra. Il tutto in attesa del mercato: El Aynaouoi e Ferguson sono già della Roma, proprio in questi minuti, dal Brasile, sta partendo Wesley. L'esterno del Flamengo arriverà domattina alle 6.40 e dopo le visite sarà ufficialmente romanista. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale.

19:31

71' Palo Roma con Darboe

Neanche il tempo di entrare che Darboe subito colpisce il palo su passaggio di El Shaarawy. Roma, davvero, a un passo dal raddoppio

19:31

70' - Gasperini rivoluziona la Roma

Gasperini toglie praticamente tutti: dentro Darboe, Mannini, Saud, Romano e fuori praticamente tutti quelli che avevano iniziato la partita. Appena entrato subito Darboe si fa vedere

19:27

67' - El Shaarawy pericoloso

Bella azione di El Shaarawy: dribbling, corsa e tiro dal limite che, però, finisce tra le braccia del portiere

19:22

60' - Cambi anche per la Roma

Cambi anche per la Roma di Gasperini: dentro El Shaarawy, El Aynaoui, Hermoso. Fuori N'Dicka, Koné e Pisilli. Dentro anche Cherubini al posto di Ferguson

19:20

59' - Prima occasione per il Kaiserslautern

Prima occasione per il Kaiserslautern: il colpo di testa di Prtjin, che si inserisce bene tra Rensch e Celik, termina a lato

19:18

58' - Il copione non cambia: la Roma fa la partita

Il copione non cambia: la Roma continua a fare la partita sempre, il Kaiserslautern cerca di ripartire come può in contropiede

19:14

53' - Nervosismo Ritter-Ferguson

Amichevole sì, ma fino a un certo punto. Nervosismo tra Ritter e Ferguson: il primo calcia il pallone addosso all'irlandese che reagisce. L'arbitro ammonisce entrambi, Cristante va a parlare con il capitano del Kaiserslautern per riportare la calma

19:13

52' - Bella azione N'Dicka-Fergyson, Roma vicino al raddoppio

Roma ancora vicina al 2-0. N'Dicka entra in area, col mancino serve Ferguson che, a sua volta, col sinistro inquadra la porta ma il suo tiro viene ribattuto

19:08

47' - La Roma attacca una porta speciale

In questo secondo tempo la Roma attacca una porta speciale, storica. È quella dove, nel 2006, Totti segnò il rigore al Mondiale contro l'Australia. Qui il racconto del nostro inviato, Jacopo Aliprandi

19:06

46' - Via al secondo tempo di Kaiserslautern-Roma

Si riparte: via al secondo tempo di Kaiserslautern-Roma. I giallorossi non cambiano nessuno, qualche novità nei tedeschi. Ecco i cambi

Prtjin - Emreli

Hanslik - Sahin

Haas - Redondo

Aremu - Sirch

Kim - Gyamfi

Robinson - Kleinhansl

18:48

+++ 45' - Fine primo tempo: Roma in vantaggio 1-0 a Kaiserslautern +++

Termina il primo temp: la Roma è in vantaggio granzie al gol di Ferguson

18:39

35' - Ci prova ancora Soulé d'esterno

Ci prova ancora Soulé con l'esterno, ma anche stavolta il portiere del Kaiserslautern fa buona guardia. Bene Ferguson: oltre al gol, tante buone giocate come questa in cui ha servito Soulé a rimorchio

18:37

33' - Punizione di Soulé, il Kaiserslautern se la cava

Fallo su Ferguson a pochi metri dal limite dell'area, punizione per la Roma. Soulé prende subito il pallone per tirare con il sinistro: il tiro è bellissimo, ma non troppo preciso e Krahl se la cava

18:30

26' - Il Kaiserslautern si fa vedere ma Svilar non corre pericoli

Si fanno vedere i tedeschi che, in ripartenza, sono bravi ad aggirare Celik. Ma il tiro di Emreli non impensierisce in alcun modo Svilar anche grazie al ritorno dello stesso Celik sul giocatore del Kaiserslautern

18:26

23' - Il Kaiserslautern cambia modo di giocare

Visto che è solo la Roma a fare la partita, il Kaiserslautern cambia modo di giocare e alza la difesa per andare a prendere meglio la Roma. Si vede parecchio del gioco di Gasperini con i giocatori che iniziano a fare l'uno contro uno con gli avversari

18:22

19' - Roma a un passo dal raddoppio con Koné

Punizione dalla trequarti di Soulé, la sponda di Koné dal fondo diventa un tiro pericoloso che sorvola la traversa. Roma a un passo dal raddoppio

18:19

+++ 16'- Roma in vantaggio con Ferguson +++

Ancora Ferguson: si addormenta il portiere del Kaiserslautern Krahl, l'irlandese gli strappa il pallone dai piedi e porta in vantaggio la Roma

18:17

14' - Kaiserslautern-Roma, giallorossi più propositivi

La Roma inizia a farsi vedere e rispetto all'inizio è più propositiva. Soulé, da calcio d'angolo, non serve però bene Ferguson in area

18:13

10' - Troppi errori, Gasperini si dispera

Passaggi orizzontali e un errore di Celik su un pallone semplice: Gasp non la prende bene, si arrabbbia e mette le mani nei capelli

18:08

5' - Ritmi blandi, Cristante capitano

Sempre per il discorso delle presenze, è ancora Cristante il capitano della Roma. In questi primi 5' ritmi piuttosto blandi in campo

18:03

1' - Iniziata Kaiserslautern-Roma

Iniziata la partita, Roma in maglia bianca, Ferguson perno offensivo dell'attacco, dietro di lui nel 3-4-2-1 Pisilli e Soulé

18:01

Ci siamo: Kaiserslautern e Roma in campo

Ci siamo, le due squadre sono in campo: lo stadio tedesco è pieno

17:38

Roma in campo per il riscaldamento

Sono circa 800 i romanisti presenti in Germania. Tanti applausi per la squadra, entrata in campo ora per il riscaldamento

17:18

Roma, la scelta della maglia contro il Kaiserslautern

La Roma giocherà con la terza maglia, quella bianca e verde amatissima dai tifosi

17:08

La formazione ufficiale del Kaiserslautern

KAISERSLAUTERN (3-4-1-2): Krahl; Heuer, Sirch, Asta; Gyamfi, Kunze, Sahin, Kleinhansl; Ritter; Redondo, Emreli.

17:01

Le scelte ufficiali di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Celik; Rensch, Cristante, Konè, Angelino; Pisilli, Soulè; Ferguson

16:50

Kaiserslautern-Roma, dove vederla in tv

Oltre che sul nostro sito, dove è possibile seguire l'amichevole in tempo reale, la partita si potrà vedere su Dazn

16:46

Roma, perché Dybala non è stato convocato

Nessun allarme: Paulo Dybala non è stato convocato da Gasperini per la Germania perché, dopo settimane intense di lavoro a seguito dell'operazione al tendine di marzo, si è preferito farlo allenare e riposare a Trigoria. Normale gestione, filtra dal club giallorosso

16:47

Kaiserslautern-Roma, alle 18 in campo

La partita si giocherà alle 18. La Roma è arrivata in Germania stamattina e ripartirà al fischio finale

Fritz-Walter Stadion, Kaiserslautern