Roma-UniPomezia diretta, segui la seconda amichevole dell'era Gasperini live

Secondo test dell'era Gasperini per la Roma. A undici giorni dall'inizio della preparazione, dopo la prima amichevole stravinta con il Trastevere , la Roma a Trigoria affronta l'UniPomezia, formazione di Serie D . Out ancora Pellegrini, Dovbyk e Salah-Eddine, curiosità per capire se Gasp darà qualche minuto ai nuovi El Aynaoui e Ferguson.

18:16

45' - Termina il primo tempo: Roma-UniPomezia 4-0

Termina senza recupero il primo tempo. La Roma in vantaggio 4-0 grazie alla super tripletta di Ferguson, che sta ricevendo il "5" da tutti in panchina, e al gol di Dybala

18:13

39' - La Roma riprende fiato

La Roma abbassa un po' il ritmo per riprendere fiato dopo 39 minuti di grande intensità. Nel campo adiacente si stanno scaldando i giocatori che entreranno in campo nella ripresa. Tra loro El Aynaoui

18:04

33' - Poker Roma con Dybala: 4-0 con l'UniPomezia

Poker Roma con Paulo Dybala! L'argentino riceve da Ferguson che lo pesca all'interno dell'area anche grazie a un ottimo velo di Pisilli. I tre giocatori offensivi della Roma si divertono e anche tanto

17:55

+++ 24' - Tripletta di Ferguson +++

Tripletta di Ferguson che si presenta come meglio non poteva. Ottima azione in velocità sulla sinistra con Soulé, scarico in area per Pisilli che tirando in porta trova lo zampino dell'irlandese. Evan spiazza il portiere e la palla finisce dritta in rete

17:51

20' - Dybala sta bene e si diverte

Ci prova Dybala, in forma smagliante. Grande corsa dell'argentino che svaria su tutta la linea offensiva alla ricerca di spazi e sempre con il passaggio diretto verso Ferguson

17:48

+++ 18' - 2-0 Roma, ancora Ferguson +++

Ancora Roma, ancora Ferguson! Lancio lungo di Cristante, controllo perfetto del centravanti che in velocità si avvicina alla porta e scaglia un potente destro imparabile per il portiere avversario

17:46

16' - Soulé si fa vedere in copertura

Ottima chiusura in diagonale di Soulé che oltre alla fase offensiva si sta spendendo molto in copertura. L'UniPomezia cerca di farsi vedere in contropiede

17:44

12' - La Roma spinge con Soulé e Hermoso

La Roma spinge con Soulé (alto) e Hermoso. C'è curiosità per capire il futuro dell'ex Atletico Madrid: sembra destinato ad andar via, ma pare che in questi giorni di ritiro stia convincendo Gasperini a dargli un'occasione

17:37

+++ 7' - Roma in vantaggio con Ferguson +++

Roma subito in vantaggio con Ferguson! Calcio d'angolo battuto da Soulè, il neo acquisto irlandese è bravo a farsi trovare libero in area e a staccare di testa. Roma 1 - UniPomezia 0

17:35

5' - Roma pericolosa con Dybal

Dybala tenta la conclusione: scarico di Pisilli al limite, sinistro dell'argentino che termina alto sopra la traversa

17:34

UniPomezia, la formazione del primo tempo

Questa la formazione del primo tempo dell'UniPomezia (4-4-2)

Cipriani; Norsili, Vilia, Bordi, Suffer; Ippoliti, Denis Manu, Binaco, Petrella; Mokulu, Anadio

17:31

1' Via a Roma-UniPomezia, Ferguson si fa vedere

Inizia la partita tra Roma e UniPomezia. Ferguson si fa subito vedere e cerca spazi in area

17:23

+++ Roma, la formazione ufficiale contro l'UniPomezia +++

Questa la formazione ufficiale contro l'UniPomezia. Gioca Ferguson, c'è Dybala. El Shaarawy capitano. Ecco la formazione che scenderà in campo con il 3-4-1-2

Svilar; Rensch, Mancini, Hermoso; El Shaarawy, Cristante, Koné, Soulé; Pisilli; Dybala, Ferguson

17:20

Perotti ospite speciale a Trigoria

A vedere la partita anche Diego Perotti, ospite della Roma. Il figlio Francesco gioca nelle giovanili giallorosse

17:17

Roma, via al riscaldamento

La Roma si sta riscaldando in campo. In testa al gruppo, con Pisilli, il neo arrivato Ferguson

17:13

Roma-UniPomezia, il meteo su Trigoria

A Trigoria fa circa 30 gradi ma le nuvole e un po' di venticello fanno sentire meno l'afa e l'umidità. Alle 17.30 si scende in campo

16:51

Roma, allenamento mattutino prima dell'UniPomezia

Allenamento mattutino prima dell'UniPomezia. Gambe pesanti, quindi, per i giocatori: Gasperini, come sua abitudine, sta spingendo tanto in questa fase sul fattore atletico

16:45

Sul mercato si sblocca Wesley

Intanto sul mercato, con Emerson Royal a un passo dal Flamengo, si è sbloccato Wesley. Ancora poco e sarà un giocatore della Roma

16:41

Roma-UniPomezia, la situazione a Trigoria

Amichevole a porte chiuse per i tifosi, sarà visibile solo alla stampa accreditata

16:41

Il programma delle amichevoli della Roma

Il programma delle amichevoli con la Roma è già delineato: 26 in Germania con il Kaiserslautern, 31 al Tre Fontane con il Cannes, 2 agosto a Lens, 6 agosto contro l'Aston Villa, 9 contro l'Everton e 16 agosto contro una squadra da definire a Frosinone

16:39

Roma, alle 17.30 l'amichevole con l'UniPomezia

Alle 17.30 al Tre Fontane l'amichevole tra Roma e UniPomezia

Trigoria, Roma