Roma, ufficiale l'acquisto di Vasquez: contratto di due anni

Devis Vasquez è un nuovo giocatore della Roma . Ad annunciarlo è stato proprio il club giallorosso attraverso un comunicato ufficiale. Il portiere colombiano arriva da svincolato, dopo il termine del proprio rapporto con il Milan. La scorsa stagione l'ha giocata in prestito all'Empoli.

Il comunicato della Roma

Il comunicato con cui la Roma ha annunciato il nuovo acquisto: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Devis Vasquez.

Il portiere ha firmato un contratto biennale con il Club fino al 30 giugno 2027. Nato a Barranquilla in Colombia il 12 maggio del 1998, l'estremo difensore nell'ultima stagione ha difeso i pali dell'Empoli in Serie A collezionando 32 presenze. Vasquez ha scelto la maglia numero 32, sarà il secondo calciatore colombiano della storia giallorossa dopo Victor Ibarbo. Benvenuto a Roma, Devis!". Un nuovo innesto di mercato per Gasperini, che ha seguito di pochi giorni l'arrivo di Wesley.