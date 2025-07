Vasquez alla Roma: solo un colombiano prima di lui, ve lo ricordate?

Ibarbo e la parentesi romanista

Segundo Victor Ibarbo Guerrero, ha iniziato la sua carriera proprio in Colombia, giocando per tre anni nell'Atletico Nacional prima della chiamata del Cagliari. In Sardegna l'attaccante è diventato subito un titolarissimo, giocando da esterno di fascia per tre stagioni e mezzo, prima di trasferirsi a Roma nel febbraio del 2015. L'esperienza giallorossa di Ibarbo non è stata delle più felici, dato che in poco più di mezza stagione non ha mai trovato il gol, servendo solamente un assist. Un singolo passaggio vincente che però ha fatto esultare tantissimi tifosi della Roma, dato che ha permesso a Iturbe di realizzare il gol del provvisorio vantaggio nel derby con la Lazio poi vinto per 2-1 grazie alla rete decisiva di Yanga-Mbiwa. Da quel momento in poi la carriera del colombiano è andata in caduta libera, con una serie di trasferimenti in campionati meno blasonati tra Grecia e Giappone, fino al suo ritorno in patria all'Inter de Palmira, squadra della seconda serie colombiana.