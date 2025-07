Roma, Gollini torna a Trigoria: la trattativa con la Cremonese è in stand-by

ROMA - Salta, almeno momentaneamente, il trasferimento di Pierluigi Gollini dalla Roma alla Cremonese. La trattativa tra il club giallorosso (che aveva dato il via libera all'operazione con la formula del prestito secco) e i grigiorossi, neopromossi in Serie A, risulta infatti in stand-by: restano da risolvere diverse questioni economiche tra le parti in causa, dai termini dell'ingaggio alla copertura dello stipendio del portiere classe 1995. Gollini torna così a Trigoria per allenarsi con il gruppo guidato da Gian Piero Gasperini, in attesa di novità sul suo futuro.