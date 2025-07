Vasquez alla Roma: "Vi racconto cosa ho provato da avversario all'Olimpico"

Prime parole da giocatore della Roma per Devis Vásquez. Il portiere colombiano, classe '98, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club giallorosso: "È una bella opportunità. Sono arrivato in un grande club, di livello mondiale, pieno di campioni, chiunque sarebbe felice di farne parte. Il mio obiettivo è dare tutto, in ogni allenamento, aiutare al massimo la squadra e fare quello che posso che sia per una partita o tante partite. Sono alto e mi aiuta tanto per prendere i cross, a uscire sui corner e sulle palle inattive. Sono reattivo e abile nel gioco con i piedi".