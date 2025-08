Roma in trattativa con due colossi per lo sponsor: la novità

BURTON UPON TRENT (INGHILTERRA) - Due possibili nuovi sponsor in arrivo per la Roma dei Friedkin. La società giallorossa sta lavorando da tempo all’espansione dei propri orizzonti commerciali, sondando l’interesse di possibili partner pronti ad avvicinarsi alla galassia romanista. In particolare, la Roma sarebbe in trattativa con due colossi come Google e Red Bull, marchi che potrebbero comparire sulle maglie dei calciatori di Gasperini nella prossima stagione.