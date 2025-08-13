Roma, abbonamenti per le coppe: numeri record, ora la vendita libera

ROMA - La Roma ha comunicato, con una nota ufficiale, la chiusura della Fase 1 della campagna abbonamenti per le Coppe 2025/26, riservata ai già abbonati di Serie A. Al termine del periodo di prelazione, il numero finale degli abbonati ha raggiunto quota 19.300.
Roma, abbonamenti per le Coppe: ora la vendita libera
Dalle ore 16:00 di oggi scatterà la vendita libera, aperta a tutti i tifosi giallorossi, che potranno assicurarsi il posto per le gare europee della squadra risparmiando rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Un’occasione, sottolinea il club, per vivere tutte le emozioni delle notti europee all’Olimpico insieme alla Roma e alla sua tifoseria. La tessera sarà valida per le 4 partite della fase campionato della UEFA Europa League più l’ottavo di finale della Coppa Italia. Maggiori informazioni sul sito del club.