Mourinho ricorda la Conference League con la Roma: "Sono uno dei migliori"

José Mourinho non dimentica i suoi due anni e mezzo da allenatore della Roma. Lo Special One è tornano a parlare della sua esperienza in giallorosso, culminata con il trionfo in Conference League del 2022, nel corso di un'intervista in cui ha rievocato i suoi successi: "Vincere la Champions League con il Porto non è la stessa cosa che vincere la Champions League con il Barcellona - le parole di Mourinho a Sportybet - vincere la Champions League con l'Inter non è la stessa cosa che vincere la Champions League con il Real Madrid. Potresti dire: 'Ok, ma eri al Real Madrid e non hai vinto la Champions League'. Io non ho vinto la Champions League, ma ho vinto il campionato e la coppa, ho battuto il Barcellona, la squadra più forte del mondo, e ho interrotto un ciclo di dominio del Barcellona sul Real Madrid".
La Conference League con la Roma
Mourinho poi ha rievocato la vittoria in Conference League del 25 maggio 2022 a Tirana sulla panchina giallorossa: "Il mio ultimo titolo Uefa con la Roma è il primo e unico titolo europeo della Roma, quindi nelle cose che ho fatto non contano soltano il numero di titoli che ho vinto, ma il modo in cui l'ho vinti. Sono uno dei migliori; se qualcuno dirà di no, non sarò d'accordo".