Mourinho ricorda la Conference League con la Roma: "Sono uno dei migliori"

José Mourinho non dimentica i suoi due anni e mezzo da allenatore della Roma. Lo Special One è tornano a parlare della sua esperienza in giallorosso, culminata con il trionfo in Conference League del 2022, nel corso di un'intervista in cui ha rievocato i suoi successi: "Vincere la Champions League con il Porto non è la stessa cosa che vincere la Champions League con il Barcellona - le parole di Mourinho a Sportybet - vincere la Champions League con l'Inter non è la stessa cosa che vincere la Champions League con il Real Madrid. Potresti dire: 'Ok, ma eri al Real Madrid e non hai vinto la Champions League'. Io non ho vinto la Champions League, ma ho vinto il campionato e la coppa, ho battuto il Barcellona, la squadra più forte del mondo, e ho interrotto un ciclo di dominio del Barcellona sul Real Madrid".