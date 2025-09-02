Roma, la lista Uefa per l'Europa League: fuori Baldanzi, Pisilli in lista B

All'indomani della chiusura ufficiale del calciomercato estivo, l'AS Roma ha reso nota la lista Uefa compilata da Gian Piero Gasperini in vista della Fase Campionato dell'Europa League 2025/26. Sciolte le riserve sull'infortunato Bailey, inserito nell'elenco dei calciatori che prenderanno parte alle gare in calendario a partie dal prossimo 24 settembre.
Roma, la lista Uefa per la Champions League: out Baldanzi, Pisilli in lista B
Gasperini, dopo la mancata cessione al Verona, esclude Tommaso Baldanzi dalla lista A per l'Europa League, mentre Niccolò Pisilli è presente in lista B in quanto prodotto del settore giovanile giallorosso. C'è Leon Bailey, così come gli altri nuovi acquisti El Aynaoui, Ferguson, Ziolkowski, Wesley, Tsimikas e Ghilardi.
Ecco la lista Uefa presentata dalla Roma per la nuova edizione dell'Europa League:
LISTA A
- 2 RENSCH Devyne Fabian
- 3 ESMORIS TASENDE Jose Angel "Angelino"
- 4 CRISTANTE Bryan
- 5 N'DICKA Obite Evan
- 7 PELLEGRINI Lorenzo
- 8 EL AYNAOUI Neil Yoni
- 9 DOVBYK Artem
- 11 FERGUSON Evan
- 12 TSIMIKAS Kostantinos
- 17 KONE Emmanuel
- 18 SOULE Matias
- 19 CELIK Mehmet Zeki
- 21 DYBALA Paulo Exequiel
- 22 HERMOSO CANSECO Mario
- 23 MANCINI Gianluca
- 24 ZIOLKOWSKI Jan
- 31 BAILEY Leon Patrick
- 43 VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
- 87 GHILARDI Daniele
- 92 EL SHAARAWY Stephan
- 95 GOLLINI Pierluigi
- 99 SVILAR Mile