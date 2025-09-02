Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, la lista Uefa per l'Europa League: fuori Baldanzi, Pisilli in lista B

L'elenco diramato dal club giallorosso in vista della Fase Campionato del torneo continentale: c'è anche l'infortunato Bailey
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

All'indomani della chiusura ufficiale del calciomercato estivo, l'AS Roma ha reso nota la lista Uefa compilata da Gian Piero Gasperini in vista della Fase Campionato dell'Europa League 2025/26. Sciolte le riserve sull'infortunato Bailey, inserito nell'elenco dei calciatori che prenderanno parte alle gare in calendario a partie dal prossimo 24 settembre.

Roma, la lista Uefa per la Champions League: out Baldanzi, Pisilli in lista B

Gasperini, dopo la mancata cessione al Verona, esclude Tommaso Baldanzi dalla lista A per l'Europa League, mentre Niccolò Pisilli è presente in lista B in quanto prodotto del settore giovanile giallorosso. C'è Leon Bailey, così come gli altri nuovi acquisti El Aynaoui, Ferguson, Ziolkowski, Wesley, Tsimikas e Ghilardi.

Ecco la lista Uefa presentata dalla Roma per la nuova edizione dell'Europa League:

LISTA A

  • 2 RENSCH Devyne Fabian
  • 3 ESMORIS TASENDE Jose Angel "Angelino"
  • 4 CRISTANTE Bryan
  • 5 N'DICKA Obite Evan
  • 7 PELLEGRINI Lorenzo
  • 8 EL AYNAOUI Neil Yoni
  • 9 DOVBYK Artem
  • 11 FERGUSON Evan
  • 12 TSIMIKAS Kostantinos
  • 17 KONE Emmanuel
  • 18 SOULE Matias
  • 19 CELIK Mehmet Zeki
  • 21 DYBALA Paulo Exequiel
  • 22 HERMOSO CANSECO Mario
  • 23 MANCINI Gianluca
  • 24 ZIOLKOWSKI Jan
  • 31 BAILEY Leon Patrick
  • 43 VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
  • 87 GHILARDI Daniele
  • 92 EL SHAARAWY Stephan
  • 95 GOLLINI Pierluigi
  • 99 SVILAR Mile

 

 

 

