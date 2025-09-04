Pellegrini, il confronto con Massara: cosa è successo dopo l'amichevole della Roma

La sessione di mercato estiva della Roma si è chiusa senza la cessione di Lorenzo Pellegrini, che sarà ancora un giocatore giallorosso ma senza la fascia da capitano e con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Gasperini ha intenzione di sfruttarlo e Pellegrini si prepara ad un nuovo ruolo per dare il massimo fino alla fine della sua esperienza in giallorosso.