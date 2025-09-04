Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pellegrini, il confronto con Massara: cosa è successo dopo l'amichevole della Roma

Al termine del test a porte chiuse a Trigoria, l'ex capitano giallorosso è stato visto a colloquio con il ds: il video
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La sessione di mercato estiva della Roma si è chiusa senza la cessione di Lorenzo Pellegrini, che sarà ancora un giocatore giallorosso ma senza la fascia da capitano e con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Gasperini ha intenzione di sfruttarlo e Pellegrini si prepara ad un nuovo ruolo per dare il massimo fino alla fine della sua esperienza in giallorosso. 

Pellegrini e Massara a colloquio a Trigoria

Dopo le voci di mercato dalla Premier e la chiara intenzione della proprietà di non rinnovare il suo contratto, il futuro di Pellegrini appare sempre più incerto. Intanto alla fine dell'amichevole contro il Roma City, l'ormai ex capitano giallorosso è stato visto a colloquio con Frederic Massara. Tra il giocatore e il ds giallorosso c'è stato un breve confronto dopo la goleada giallorossa nel test a porte chiuse a Trigoria.

 

 

