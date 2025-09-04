Roma-Roma City diretta: segui l'amichevole a Trigoria voluta da Gasperini

Gasperini non si accontenta. Stamattina, infatti, l'allenatore ha messo in agenda un'amichevole contro il Roma City, la terza squadra della Capitale che milita in Eccellenza. Palla al centro alle ore 11 in uno dei campi di allenamento a Trigoria. E' un test a porte chiuse, utile per assimilare gli schemi. Assenti i nazionali, ma non mancano Dybala e Soulé. Segui la partita in diretta...