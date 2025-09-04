Roma-Roma City diretta: segui l'amichevole a Trigoria voluta da Gasperini

Gasperini non si accontenta. Stamattina, infatti, l'allenatore ha messo in agenda un'amichevole contro il Roma City, la terza squadra della Capitale che milita in Eccellenza. Palla al centro alle ore 11 in uno dei campi di allenamento a Trigoria. E' un test a porte chiuse, utile per assimilare gli schemi. Assenti i nazionali, ma non mancano Dybala e Soulé. Segui la partita in diretta...
Roma-Roma City, ci siamo
Olimpico sold out
Contro i dilettanti
La Roma, all'inizio dell'estate, ha incontrato due squadre del mondo dei dilettanti: Trastevere (14-0) e Unipomezia (9-0). Ora c'è il Roma City come sparring partner.
Pellegrini, nuovo ruolo con la Roma
Out Bailey
Bailey è un altro indisponibile essendo alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato durante il primo allenamento
Roma in amichevole senza i nazionali
Undici i giocatori convocati in questa pausa del campionato: si tratta di El Aynaoui, N’Dicka, Celik, Ferguson, Koné, Wesley, Dovbyk, Mancini, Pisilli, Ziolkowski e Tsimikas