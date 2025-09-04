Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Contattaci
Roma-Roma City diretta: segui l'amichevole a Trigoria voluta da Gasperini

Test per l'undici giallorosso che sfida la terza squadra della Capitale, impegnata in Eccellenza: gli aggiornamenti
2 min
Roma

Roma

Aggiorna

Gasperini non si accontenta. Stamattina, infatti, l'allenatore ha messo in agenda un'amichevole contro il Roma City, la terza squadra della Capitale che milita in Eccellenza. Palla al centro alle ore 11 in uno dei campi di allenamento a Trigoria. E' un test a porte chiuse, utile per assimilare gli schemi. Assenti i nazionali, ma non mancano Dybala e Soulé. Segui la partita in diretta...     

10:47

Roma-Roma City, ci siamo

Tutte le info sull'amichevole di Trigoria. APPROFONDISCI 

10:29

Olimpico sold out

Alla ripresa del campionato andrà in scena Roma-Torino: lo stadio è tutto esaurito. LEGGI QUI

10:22

Contro i dilettanti

La Roma, all'inizio dell'estate, ha incontrato due squadre del mondo dei dilettanti: Trastevere (14-0) e Unipomezia (9-0). Ora c'è il Roma City come sparring partner.   

10:14

Pellegrini, nuovo ruolo con la Roma

Gasperini ha un piano per l'ex capitano. APPROFONDISCI 

10:05

Out Bailey

Bailey è un altro indisponibile essendo alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato durante il primo allenamento 

9:56

Roma in amichevole senza i nazionali

Undici i giocatori convocati in questa pausa del campionato: si tratta di El Aynaoui, N’Dicka, Celik, Ferguson, Koné, Wesley, Dovbyk, Mancini, Pisilli, Ziolkowski e Tsimikas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

