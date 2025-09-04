Lorenzo Paratici brilla con la Roma: da quella foto con Dybala da bambino all'intesa in campo

Dal sogno alla realtà. Chissà se Lorenzo Paratici , anni fa, quando da bambino scattò una fotografia con Paulo Dybala , all'epoca alla Juventus , avrebbe immaginato poi di giocare insieme a lui. E di segnare una tripletta . È accaduto oggi, giovedì 4 settembre, in occasione dell' amichevole tra Roma e Roma City , a Trigoria , terminata con il finale di 8-0 in favore dei giallorossi.

Lorenzo Paratici, tripletta da sogno ispirato da Dybala

Complice l'assenza degl undici giocatori convocati dalle rispettive nazionali (El Aynaoui, NDicka, Celik, Ferguson, Koné, Wesley, Dovbyk, Mancini, Pisilli, Ziolkowski e Tsimikasil) quel bambino biondo, oggi sedicenne, arrivato nell'ultimo giorno di mercato dalla Sampdoria, si è ritrovato di nuovo Dybala alle sue spalle questa stavolta però in campo. E ha segnato più di tutti andando a iscrivere il suo nome nel tabellino, alla voce "marcatori", di fianco a quello di Cristante e Baldanzi, autori di una doppietta, e Soulé.

Chi è Lorenzo Baldanzi, attaccante della Roma Primavera

Figlio d'arte, certamente anche per la gioia di suo padre Fabio, Lorenzo Paratici ha brillato prima di far posto a Pellegrini, dal 62'. Nato a Torino il 21 ottobre 2008, è una punta centrale (ruolo in cui ha giocato con Dybala e Baldanzi a ispirarlo). Paratici è, però, in grado di fungere anche da ala sinistra e destra. La sua duttilità sarà una risorsa per la Roma Primavera. Ha sbloccato la partita all'11' intercettando una palla calciata male dal portiere avversario; poi ha firmato la sua doppietta firmando la rete del momentaneo 3-0 su calcio d'angolo battuto, manco a dirlo, da Dybala; ha centrato un palo su passaggio filtrante di Baldanzi e ha chiuso la sua giornata da incorniciare con un bel destro al volo. Hat trick, per dirla all'inglese. Perché, a volte, i sogni diventano realtà. E chissà che non sia solo l'inizio.