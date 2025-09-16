Come giocherà la Roma al derby senza Dybala: l'idea di Gasperini

ROMA - La prima domanda che si sono posti i romanisti dopo la lesione di Dybala è stata: "E adesso?". Già, perché il ko della Joya mette non poco in difficoltà Gasperini nella scelta della formazione, anche in virtù della condizione degli altri suoi attaccanti. Dovbyk non è nelle grazie (eufemismo) del tecnico, Baldanzi ed El Shaarawy hanno dimostrato di non essere in questo momento pronti a giocare da titolare, Bailey è ancora fermo e punta al rientro graduale dalla prossima settimana, Pellegrini non è più da considerare come trequartista ma giocherà - quando sarà pronto - più arretrato. E allora il derby è tutto nelle mani di due ragazzi di 20 e 22 anni. Evan Ferguson e Matias Soulé guideranno l’attacco della Roma, due under 23 che dovranno scendere in campo e cercare di decidere la stracittadina. Alla faccia della tensione, l’adrenalina sarà alle stelle.