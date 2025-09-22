Gasperini al contrario: ora massimizza l’1-0

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
I numeri, al momento, hanno la priorità sui comportamenti per la Roma di questo inizio di stagione. E leggendoli, prima ancora di analizzarli in ogni match dei quattro fin qui giocati, è più che evidente come Gasperini stia mostrando l’altra faccia de
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte