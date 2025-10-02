Gasperini diretta dopo Roma-Lille: le interviste in tv e in conferenza stampa LIVE

21:20

Gasperini: "Dybala non si è ancora allenato con la squadra"

Il tecnico chiosa sulle condizioni di Dybala in vista della Fiorentina: "Non lo so, vedremo domani. Non si è ancora allenato con la squadra".

21:15

Gasperini: "Dobbiamo sbagliare meno"

L'allenatore spiega: "Loro sono una squadra rapida, veloce e con valori tecnici. Non era facile recuperare palla, ma lo spirito della squadra è stato molto alto, anche l'intensità. Poi ci sono gli errori tecnici che fanno la differenza. Dobbiamo sbagliare meno, ma io devo guardare anche quello che ha fatto di buono la squadra".

21:10

Gasperini: "Usciamo con qualche valore in più"

Il tecnico continua: "Siamo andati in svantaggio molto presto e abbiamo messo loro nella condizione migliore di giocare in contropiede. Alla fine, però, la Roma al di là di qualche errore sul piano tecnico ha fatto una partita con grande voglia e grande ritmo, cercando il risultato fino alla fine. Purtroppo non siamo stati forti nello sfruttare le opportunità. Credo però che da questa partita usciamo con qualche valore in più".

21:05

Gasperini: "Tre rigori così, non mi era mai capitato"

L'allenatore giallorosso racconta a Sky: "Non mi era mai capitato di sbagliare tre rigori in una sola occasione. E' stata una situazione quasi unica, casuale, che alla fine ha compromesso il risultato".

20:55

Parla Gasperini, le dichiarazioni dopo Roma-Lille

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i francesi.

20:40

Roma-Lille finisce 0-1

È appena terminata la sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Genesio. La Roma è caduta all'Olimpico per un gol di Haraldsson.

Stadio Olimpico, Roma