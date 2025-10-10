Gasperini esclusivo: “Dovbyk lo recupero, deve sapere che la squadra è con lui”

Hai recuperato giocatori che erano dati in partenza, penso a Hermoso, allo stesso Pellegrini che magari ha avuto meno spazio di altri. Ma non sei ancora riuscito a “liberare” i due centravanti?

«Come no? Li recuperiamo assolutamente. Mi spiace solo che Dovbyk sia andato via con la nazionale».

Dove ha detto che avrebbe voluto battere anche il terzo rigore.

«E magari l’avrebbe pure segnato. Dispiace anche a me, visto com’è andata a finire e come l’ha tirato Soulé. Ci sarà occasione. Artem è un rigorista, non un improvvisato».

Che tipo di blocco frena lui e Ferguson?

«Dovbyk lo vedo in crescita, in crescita fisica, è la cosa più importante perché lui è un giocatore essenzialmente di forza, sia per struttura sia per caratteristiche tecniche, e per rendere deve stare molto bene. Vorrei portarlo a una condizione ottimale, alla convinzione di riuscire a far valere i suoi mezzi. Lavoriamo in quella direzione. A Firenze ha fatto bene. Bisogna trasmettergli grande fiducia e senso di appartenenza, deve sapere che la squadra è con lui».