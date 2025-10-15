Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Stazione Termini, nuova posizione per l'AS Roma Store: le novità

Il negozio presenta un concept innovativo. La posizione strategica: nello scalo transitano ogni anno oltre 150 milioni di persone
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Cambia posizione l'AS Roma Store presente alla Stazione Termini. Una posizione innovativa, più funzionale e favorevole per i passeggeri, nei pressi del binario 12. Una possibilità per tanti passeggeri e appassionati di poter acquistare un gadget, una divisa della squadra giallorossa.

La nuova posizione dell'AS Roma Store a Termini

Inizialmente aperto temporaneamente a luglio, l'AS Roma Store della Stazione Termini ha riaperto i cancelli in una posizione nuova e definitiva, quella nei presi del binario 12. Una posizione strategica nello scalo ferroviario principale della Capitale, una porta d'accesso dalla quale annualmente è stimato il transito di oltre 150 milioni di persone. Un concept innovativo, volto dalla società con la volontà di poter raggiungere un pubblico sempre più ampio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

