Stazione Termini, nuova posizione per l'AS Roma Store: le novità

Cambia posizione l' AS Roma Store presente alla Stazione Termini . Una posizione innovativa, più funzionale e favorevole per i passeggeri, nei pressi del binario 12. Una possibilità per tanti passeggeri e appassionati di poter acquistare un gadget, una divisa della squadra giallorossa.

La nuova posizione dell'AS Roma Store a Termini

Inizialmente aperto temporaneamente a luglio, l'AS Roma Store della Stazione Termini ha riaperto i cancelli in una posizione nuova e definitiva, quella nei presi del binario 12. Una posizione strategica nello scalo ferroviario principale della Capitale, una porta d'accesso dalla quale annualmente è stimato il transito di oltre 150 milioni di persone. Un concept innovativo, volto dalla società con la volontà di poter raggiungere un pubblico sempre più ampio.