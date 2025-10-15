Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Stadio Roma a Pietralata, l'importante nota del Comune sul progetto definitivo

Il comunicato dopo la riunione in Campidoglio: chi ha partecipato e cosa è emerso dall'incontro
Il Comune di Roma ha comunicato importanti novità in merito al progetto definitivo per la realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata. Dichiarato l'obiettivo di arrivare alla consegna entro la fine dell'anno.

Stadio Roma a Pietralata, il comunicato dopo la riunione in Campidoglio

Ecco la nota del Comune di Roma: "In merito alla realizzazione dello stadio della Roma nell’area di Pietralata, si è svolta oggi in Campidoglio - coordinata dal Direttore generale Albino Ruberti – una riunione con Assessori e tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale e i rappresentanti della società giallorossa per fare un punto coordinato in vista degli ultimi passaggi amministrativi. L’incontro, durato un’ora e mezza, si è svolto in un clima molto positivo e ha confermato l’obiettivo condiviso di arrivare entro la fine dell’anno alla consegna del progetto definitivo dello stadio. L’iter amministrativo che ne seguirà consentirà di rispettare le scadenze Uefa che fissano per la fine del mese di luglio 2026 il termine dei processi autorizzativi per la candidatura dell’impianto ad ospitare incontri degli Europei di calcio 2032".

