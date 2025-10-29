Gol Soulé in Roma-Parma: perché è stato annullato e cosa aveva detto Rocchi

Gol annullato a Soulé in Roma-Parma: il motivo

Prima il tentativo di cross di Wesley dalla trequarti, poi la respinta difettosa della difesa del Parma e la successiva conclusione al volo di Soulé, che centra il bersaglio grosso infilando Suzuki alla sua sinistra. Tutto buono, ma solo per un attimo. Lavoro per la sala Var, con l'arbitro Crezzini che viene richiamato all'on field review per rivedere l'azione a causa di una posizione sospetta di Celik nell'area piccola. Il turco è sulla traiettoria del tiro e in offside, proprio davanti a Suzuki: giusto l'annullamento del gol di Soulé. Fuorigioco giudicato attivo, come annunciato tramite microfono dal direttore di gara. Del resto, proprio ad Open VAR su DAZN, lo stesso designatore Rocchi si era soffermato su questa fattispecie: "Offside all'interno dell'area di porta vanno puniti".