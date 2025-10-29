Roma-Parma diretta Serie A: segui il match dell'Olimpico LIVE

18:20

Parma, Cherubini: "Stiamo investendo su ragazzi giovani, normale ci voglia tempo"

Il CEO del Parma Cherubini ha parlato nel pre partita: "Non vorrei parlare di problemi, ma normali dinamiche di una nuova stagione e un organico cambiato molto con cessioni importanti. Stiamo investendo su ragazzi giovani, normali che ci voglia tempo. Siamo soddisfatti. Abbiamo avuto anche qualche infortunio importante, Cuesta meritava di iniziare con l'organico al completo. Cuesta ha portato etichette della sua nazionalità e al percorso fatto con Arteta. Lo conosco da qualche anno, ha una grande attenzione alla cultura del calcio italiano e ai suoi sistemi. Per me non è stata una scoperta che non avesse quel tipo di caratteristiche. Avere fuori diversi giocatori nelle stesse zone di campo ci condiziona. Stiamo cercando di superare questo momento, abbiamo comunque una rosa ampia".

18:10

Massara: "Con i Friedkin ci confrontiamo quasi ogni giorno, sono molto coinvolti"

Massara a Sky: "Ferguson? Non dimentichiamo che è giovane, è arrivato in un campionato difficile da due mesi. Era partito bene, po ha avuto qualche acciacco fisico. Ora è rientrato e siamo convinti che possa dare il suo apporto. Ranieri e Gasp? Due grandi personaggi del calcio italiano e internazionale che hanno scritto pagine di storia. C'è grande rispetto reciproco e parliamo di come crescere e migliorare. Siamo contenti di questa collaborazione. Considerare un grande acquisto nel mercato di gennaio è complesso. Chi fa la differenza nelle proprie squadre hanno costi più alti a gennaio. Dobbiamo fare i conti anche con il FPF. Ma da qui a gennaio ci sono tante partite e ci daranno la possibilità di trarre indicazioni utili per vedere come e se intervenire. Sicuramente la nostra proprietà si farà trovare pronta, come ha sempre fatto. La proprietà è vicina, ci confrontiamo quasi quotidianamente, sono molto coinvolti. Si è intrapresa una squadra diversa per un progetto che crei valore. Sappiamo che per questa strada ci vorrà tempo, il mister sta lavorando talmente bene da riuscire ad avaere immediatezza anche nei risultati".

18:05

Roma, Mancini: "Non pensiamo alla classifica"

Mancini ai microfoni di Sky: "La cosa più importante è quello che stiamo facendo, cioè pensare a noi e migliorare di partita in partita. Ci sono stati degli inciampi, ma fanno parte di un percorso. Stasera non pensiamo alla classifica: abbiamo una partita tosta da affrontare, contro una buona squadra, e cercheremo di dare il massimo per portare a casa tre punti".

18:00

Le parole di Circati

Circati a Sky Sport: "Abbiamo tanta energia ed entusiasmo, siamo simili al mister. La squadra è unita, siamo tutti amici, in allenamento anche siamo una famiglia e credo che lo facciamo vedere anche in campo quando lavoriamo uno per l'altro".

17:50

Gasperini si affida a Ferguson: le parole del suo ex allenatore

Fabian Hürzeler, ex allenatore di Ferguson al Brighton, ha parlato dell'attaccante irlandese: "Va aspettato, non è facile per lui". LE PAROLE COMPLETE.

17:40

Roma, da quanto manca il primo posto

L'ultima volta in vetta al campionato alla nona giornata di Serie A, sulla panchina dei giallorossi c'era Rudi Garcia: una Roma alla "Fast&Furious".

17:30

Dove vedere Roma-Parma

Il Parma arriva all'Olimpico di Roma per la partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A: info sui canali dove seguire la partita.

17:25

Parma, la formazione ufficiale

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi; Estevez, Bernabé, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All: Cuesta.

17:23

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson. All: Gasperini.