Roma-Parma diretta Serie A: segui il match dell'Olimpico LIVE
Per la nona giornata del campionato di Serie A, scendono in campo Roma e Parma. Allo stadio Olimpico i giallorossi cercano la seconda vittoria consecutiva per tornare al comando della classifica insieme al Napoli, che vincendo a Lecce (1-0) è salito a quota 21 punti. I crociati vanno a caccia del terzo risultato utile di fila dopo i pari a reti inviolate contro il Genoa e il Como per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Segui la partita tra gli uomini di Gasperini e Cuesta in diretta testuale su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
19:45
54' - Ci prova Wesley
Azione prolungata della Roma: sulla sinistra provano a creare Soulé e Wesley, il brasiliano si accentra e si libera lo spazio per calciare. Tenta il tiro a giro, ma è troppo debole, blocca Suzuki.
19:40
49' - Sorensen spreca davanti a Svilar
Bell'azione del Parma con il triangolo chiuso tra Sorensen e Cutrone. Poi l'imbucata per Pellegrino che in area con il tacco trova ancora Sorensen solo davanti a Svilar, ma colpisce male. Blocca il portiere della Roma.
19:36
46' - Inizia il secondo tempo di Roma-Parma: Bailey esce subito
Inizia il secondo tempo di Roma-Parma, ma la partita di Bailey esce già a fine primo tempo, dopo essere entrato dopo pochi minuti per sostituire Ferguson. Al suo posto entra El Aynaoui.
19:30
Roma, l'omaggio da brividi a Beatrice Bellucci
I tifosi della Roma hanno dedicato un pensiero alla 20enne scomparsa dopo un tragico incidente stradale venerdì scorso: lo striscione e gli applausi.
19:25
Ferguson, ecco perché è uscito subito
Caviglie fragili e una storia medica già ampia per essere un classe 2004: ecco perché Gasperini ha preferito non rischiare sostituendo Ferguson.
19:21
45' + 4' - Finisce il primo tempo di Roma-Parma
Termina il primo tempo di Roma-Parma senza reti: le azioni più pericolose le hanno create i giallorossi, prima il gol annullato a Soulé, poi la grande parata di Suzuki su Dybala.
19:20
45' + 3' - Suzuki salva su Dybala
Wesòey cerca sul secondo palo Mancini che si porta il pallone sulla linea di fondo ma riesce a rimetterla in mezzo per Dybala che in tuffo di testa manda il pallone sotto la traversa. Serve una grande parata di Suzuki per evitare il gol.
19:15
45' - Quattro minuti di recupero
Il direttore di gara ha assegnato quattro minuti di recupero.
19:12
42' - Soulé segna ma viene annullato dopo on field review
La Roma passa avanti, ma il gol di Soulé viene annullato. Wesley dalla trequarti tenta il traversone in mezzo, la difesa del Parma non riesce ad allontanare bene e sulla ribattuta c'è l'argentino che si coordina al volo e la mette all'angolino basso. La rete però viene annullata per il fuoriogioco, giudicato attivo dall'arbitro dopo l'on field review, di Celik. Il turco era sulla visuale di Suzuki al momento del tiro.
19:10
38' - Ammonito Pellegrino
Primo giallo della partita per Pellegrino: in un contrasto aereo, l'attaccante del Parma salta con il braccio troppo largo colpendo Hermoso. Per il direttore di gara è giallo.
19:09
37' - Bailey si divora il vantaggio, ma c'è fuoriogoco
Tocco geniale di Dybala che favorisce il controllo di Mancini sulla trequarti. Il difensore, prestato all'attacco, imbuca per Bailey che solo davanti al portiere la mette fuori. Il guardalinee però ha segnalato il fuorigioco di Mancini.
19:08
36' - Parma pericoloso
Pellegrino difende il pallone su Ndicka e lo mette in mezzo, prova a spazzare Wesley ma la apparecchia per Ordonez. Da ottima posizione, ne esce un tiro troppo centrale. Svilare respinge ma non blocca, sulla ribattuta calcia Bernabé, ma viene murato dalla difesa.
19:04
32' - Gomitata in faccia per Koné
A terra per qualche minuto Manu Koné, che ha preso una gomitata in faccia accidentale da Cutrone. Sangue dal labbro per il francese.
19:00
28' - La Roma rischia, ma c'è fuorigioco
Ordonez a porta libera da due passi non riesce a colpire il pallone. La Roma rischia tantissimo, ma l'arbitro ferma il gioco poco dop per il fuorigioco di Cutrone.
18:56
24' - Punizione per il Parma
Il Parma conquista un calcio di punizione da buona posizione, poco fuori l'area: parte Bernabé con il mancino, il pallone si abbassa ma non abbastanza.
18:49
17' - Dybala crea, Suzuki intuisce
Recupera palla la Roma a centrocampo e innesca subito Dybala: l'argentino dalla trequarti cerca l'inserimento di Bailey con un lancio lungo, ma Suzuki intuisce, esce e blocca.
18:43
11' - Ci prova Wesley
Azione lunga della Roma, bella combinazione tra Koné e Bailey con il francese che allarga sulla sinistra per Wesley. Il brasiliano si crea lo spazio e calcia sul primo palo, blocca Suzuki.
18:39
7' - Ferguson non ce la fa, entra Bailey
Brutte notizie per la Roma: Ferguson si è accasciato a terra dopo aver provato a rientrare in campo. Al suo posto entra Bailey.
18:38
6' - Occasione per la Roma, Celik spreca
Bell'azione corale della Roma con Koné che allarga per Celik, sponda di testa di Soulé per Dybala che imbuca per Celik che entra in area. Tenta il passaggio corto per Ferguson, ma fuori misura.
18:33
2' - Subito Ferguson a terra
Un brutto intervento in scivolata di Valenti costringe all'ingresso in campo dello staff medico per Ferguson: problema alla caviglia per lui. L'attaccante si è poi rialzato ed è rientrato in campo.
18:32
1' - Inizia Roma-Parma
Fischio d'inizio all'Olimpico per Roma-Parma: primo possesso per i giallorossi.
18:20
Parma, Cherubini: "Stiamo investendo su ragazzi giovani, normale ci voglia tempo"
Il CEO del Parma Cherubini ha parlato nel pre partita: "Non vorrei parlare di problemi, ma normali dinamiche di una nuova stagione e un organico cambiato molto con cessioni importanti. Stiamo investendo su ragazzi giovani, normali che ci voglia tempo. Siamo soddisfatti. Abbiamo avuto anche qualche infortunio importante, Cuesta meritava di iniziare con l'organico al completo. Cuesta ha portato etichette della sua nazionalità e al percorso fatto con Arteta. Lo conosco da qualche anno, ha una grande attenzione alla cultura del calcio italiano e ai suoi sistemi. Per me non è stata una scoperta che non avesse quel tipo di caratteristiche. Avere fuori diversi giocatori nelle stesse zone di campo ci condiziona. Stiamo cercando di superare questo momento, abbiamo comunque una rosa ampia".
18:10
Massara: "Con i Friedkin ci confrontiamo quasi ogni giorno, sono molto coinvolti"
Massara a Sky: "Ferguson? Non dimentichiamo che è giovane, è arrivato in un campionato difficile da due mesi. Era partito bene, po ha avuto qualche acciacco fisico. Ora è rientrato e siamo convinti che possa dare il suo apporto. Ranieri e Gasp? Due grandi personaggi del calcio italiano e internazionale che hanno scritto pagine di storia. C'è grande rispetto reciproco e parliamo di come crescere e migliorare. Siamo contenti di questa collaborazione. Considerare un grande acquisto nel mercato di gennaio è complesso. Chi fa la differenza nelle proprie squadre hanno costi più alti a gennaio. Dobbiamo fare i conti anche con il FPF. Ma da qui a gennaio ci sono tante partite e ci daranno la possibilità di trarre indicazioni utili per vedere come e se intervenire. Sicuramente la nostra proprietà si farà trovare pronta, come ha sempre fatto. La proprietà è vicina, ci confrontiamo quasi quotidianamente, sono molto coinvolti. Si è intrapresa una squadra diversa per un progetto che crei valore. Sappiamo che per questa strada ci vorrà tempo, il mister sta lavorando talmente bene da riuscire ad avaere immediatezza anche nei risultati".
18:05
Roma, Mancini: "Non pensiamo alla classifica"
Mancini ai microfoni di Sky: "La cosa più importante è quello che stiamo facendo, cioè pensare a noi e migliorare di partita in partita. Ci sono stati degli inciampi, ma fanno parte di un percorso. Stasera non pensiamo alla classifica: abbiamo una partita tosta da affrontare, contro una buona squadra, e cercheremo di dare il massimo per portare a casa tre punti".
18:00
Le parole di Circati
Circati a Sky Sport: "Abbiamo tanta energia ed entusiasmo, siamo simili al mister. La squadra è unita, siamo tutti amici, in allenamento anche siamo una famiglia e credo che lo facciamo vedere anche in campo quando lavoriamo uno per l'altro".
17:50
17:40
17:30
17:25
Parma, la formazione ufficiale
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi; Estevez, Bernabé, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All: Cuesta.
17:23
La formazione ufficiale della Roma
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson. All: Gasperini.
17:20
17:15
Roma-Parma, alle 18:30 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per Roma-Parma: alle 18:30 il calcio d'inizio della sfida valida per la nona giornata di Serie A.