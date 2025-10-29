Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
Ferguson, distorsione alla caviglia destra: come sta e quante partite può saltare con la Roma

Le condizioni dell'attaccante irlandese dopo l'infortunio accusato contro il Parma
Nella vittoria che regala la testa della classifica alla Roma, c'è una brutta notizia per Gian Piero Gasperini: l'infortunio di Evan Ferguson.

Roma, le condizioni di Ferguson

L'attaccante irlandese è infatti stato costretto al cambio dopo appena sette minuti di gioco per una distorsione alla caviglia destra.

Quante partite salterà l'attaccante

Per l'ex Brighton sono in programma tutti gli accertamenti del caso tra domani e venerdì e al momento dovrebbe saltare sicuramente la partita contro il Milan a San Siro (2 novembre). In dubbio la trasferta di Europa League contro i Glasgow Rangers.

 

