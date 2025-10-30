Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 ottobre 2025
Roma, Ferguson e il responso degli esami sulla caviglia infortunata: tra quanto potrà tornare in campo

L'attaccante giallorosso si è fermato dopo appena 7' dal fischio d'inizio del match contro il Parma all'Olimpico
2 min
TagsRomaEvan FergusonInfortunio
Roma

Roma

Brutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini. Nonostante la vittoria contro il Parma per 2-1 con i gol di Hermoso e Dovbyk, valido per la nona giornata di Serie A, e il primo posto in classifica di Serie A insieme al Napoli, a quota 21 punti, i giallorossi perdono Evan Ferguson per infortunio. Gli esami e i riscontri medici odierni effettuati alla caviglia destra confermano il trauma distorsivo con interessamento capsulo legamentoso, che costringerà l'attaccante irlandese ad uno stop di almeno un paio di settimane e saltando sicuramente la gara di campionato di domenica sera a San Siro contro il Milan, la trasferta di Europa League di giovedì 6 novembre alle 21 contro i Rangers e anche la sfida in casa contro il domenica 9 novembre alle 18 contro l'Udinese. Il recupero però potrebbe rischiare di allungarsi oltre vista la fragilità delle sue caviglie, che già gli hanno creato parecchi problemi in carriera: ultimo in ordine cronologico proprio lo stesso problema che lo costretto ai box per più di un mese a cavallo tra dicembre e gennaio. L'ex Brighton si è fatto male ieri dopo venti secondi effetivi di gioco per un fallo subìto da Valenti ed è stato sostituito dopo appena sette minuti di gioco dall'allenatore romanista, che ha fatto entrare poi Bailey.

