Tifoso urla al Papa "Forza Roma", la reazione a sorpresa è virale  

Papa Leone XIV ha incrociato per le strade della città un piccolo gruppo di fedeli e tifosi romanisti. Il Pontefice si è fermato a salutare i passanti. "Forza Roma!", ha gridato un ragazzo. "Papa, vinciamo lo scudetto!", ha aggiunto un altro, euforico per il primo posto in classifica della squadra di Gasperini. L'ultimo ha esclamato semplicemente "Daje". Il Santo Padre ha stretto la mano a tutti e ha riservato un sorriso affettuoso ai supporter giallorossi.