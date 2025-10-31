Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
Tifoso urla al Papa "Forza Roma", la reazione a sorpresa è virale  

Il Pontefice ha incrociato per strada un gruppo di supporter giallorossi: i dettagli
TagsPapaRomatifosi
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Papa Leone XIV ha incrociato per le strade della città un piccolo gruppo di fedeli e tifosi romanisti. Il Pontefice si è fermato a salutare i passanti. "Forza Roma!", ha gridato un ragazzo. "Papa, vinciamo lo scudetto!", ha aggiunto un altro, euforico per il primo posto in classifica della squadra di Gasperini. L'ultimo ha esclamato semplicemente "Daje". Il Santo Padre ha stretto la mano a tutti e ha riservato un sorriso affettuoso ai supporter giallorossi. 

Il Papa tifa Roma 

Leone XIV, eletto come successore di Papa Francesco, è un noto tifoso della Roma. L'incontro, catturato da qualche smartphone, è già virale sui social: un momento di spontanea umanità che unisce fede cattolica e passione calcistica. Un Papa tra la gente, un romanista tra i romanisti. Senza troppe dietrologie.  

 

 

