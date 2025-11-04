Dybala, che sospiro di sollievo: c'è lesione, ma lo stop non sarà lungo. Tutte le novità

Sospiro di sollievo per la Roma e per Paulo Dybala . Gli esami a cui è stato sottoposto stamattina hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato terapia. Circa tre settimane di prognosi, massimo un mese. L'obiettivo? Tornare per il big match dell'Olimpico contro il Napoli, in programma il 30 novembre.

Dybala, quante partite salta con la Roma per l'infortunio

Sicuramente Dybala non ci sarà giovedì a Glasgow contro i Rangers - e neppure partirà con i compagni - e domenica in casa contro l’Udinese. Salterà poi la sfida di domenica 23 contro la Cremonese e quella di giovedì 27 in Europa League all’Olimpico contro il Midtylland. La speranza è che torni per la super sfida contro il Napoli, sempre all’Olimpico, del 30 novembre e la sensazione è che possa farcela. Anche perché la testa può fare tanto: esclusi traumi alla De Bruyne, per capirci, l'argentino può spingere per rientrare nella partita, in questo momento, più importante dell'anno. E anche Gasperini può sorridere.