Il retroscena tra Dybala e Saelemaekers: la durissima frase sulle pagliacciate a Milano
La partita tra Milan e Roma ha fatto rompere quel qualcosa che si era creato tra la tifoseria giallorossa e Alexis Saelemaekers. Il belga nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Roma dopo essere stato mandato in prestito dai rossoneri. Un'ottima stagione per l'esterno che si è rivelato tra i giocatori più importanti nella rinascita con Ranieri. Il gol nel derby contro la Lazio ha sugellato il bel rapporto che si era creato tra lui e la tifoseria, che però dopo Milan-Roma a San Siro nello scorso weekend è andato a deteriorarsi. Non solo per l'esultanza ritenuta eccessiva dopo il rigore sbagliato da Dybala.
Saelemaekers provoca, la Roma reagisce: il retroscena
In estate il belga è tornato a Milano su forte richiesta di Allegri ed è dunque tornato ad affrontare la Roma da avversario. Saelemaekers nel corso della partita ha provocato Wesley, passandogli sopra come l'iconico "step over" di Allen Iverson su Ty Lue. Pochi secondi dopo il brasiliano commette fallo ai danni del giocatore del Milan scatenando il parapiglia tra le panchine. Come raccontato dalla Bordocam di Dazn, il belga viene preso subito da parte da Massimiliano Allegri che lo abbraccia e tiene a distanza Paulo Dybala che gli dice: "Ma perché fai le pagliacciate?", rivolgendosi al suo ex compagno. A rincarare la dose arriva Bryan Cristante che, riferendosi all'abbraccio di Allegri gli dice: "Vatti a prendere le coccole".