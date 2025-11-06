Il retroscena tra Dybala e Saelemaekers: la durissima frase sulle pagliacciate a Milano

La partita tra Milan e Roma ha fatto rompere quel qualcosa che si era creato tra la tifoseria giallorossa e Alexis Saelemaekers. Il belga nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Roma dopo essere stato mandato in prestito dai rossoneri. Un'ottima stagione per l'esterno che si è rivelato tra i giocatori più importanti nella rinascita con Ranieri. Il gol nel derby contro la Lazio ha sugellato il bel rapporto che si era creato tra lui e la tifoseria, che però dopo Milan-Roma a San Siro nello scorso weekend è andato a deteriorarsi. Non solo per l'esultanza ritenuta eccessiva dopo il rigore sbagliato da Dybala.