In trasferta è meglio. Almeno per ora. Con una bella prestazione, due gol e poche sbavature, la Roma vince a Glasgow contro i Rangers rilanciandosi in Europa League. Nella quarta giornata del girone unico, la squadra di Gasperini conquista tre punti fondamentali per il prosieguo del suo cammino europeo grazie ai gol di Soulé e Pellegrini nel primo tempo. Dopo il successo di Nizza e le sconfitte casalinghe contro Lille e Plzen, i giallorossi risalgono al diciottesimo posto in classifica. Ecco le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro gli scozzesi.

Gasperini: "Dovbyk ora è in condizione"

Il tecnico si sofferma su Dovbyk: "Entra anche nei gol, è andato vicino nelle conclusioni diverse volte. Quando un attaccante arriva in zona porta poi troverà il gol. Rispetto all'inizio della stagione, è sicuramente in condizione migliore. È chiaro che in questo momento soffriamo la mancanza nel reparto di tre giocatori in contemporanea. Ci auguriamo di chiudere bene questo ciclo e anche di recuperare qualcuno. In questo momento soffriamo sicuramente l’assenza di Ferguson, Bailey e Dybala, ci auguriamo di chiudere bene questo ciclo e di recuperare qualcuno".

Gasperini soddisfatto: "Stiamo crescendo"

L'allenatore della Roma a Sky: "Penso che siamo cresciuti sul piano delle prestazioni che ci danno fiducia e convinzione. Dalle sconfitte con Inter e Milan siamo usciti migliori, ci esprimiamo meglio. Non è un luogo comune se dico che a volte alcune sconfitte servono più delle vittorie. Ora ci auguriamo di chiudere bene questo ciclo di gare con l'Udinese e poi speriamo di recuperare qualcuno dopo la sosta. Vincere su questi campi non è mai semplice. Ci sono ambienti molto carichi e squadre impegnative sul piano atletico. E' fondamentale poi fare reparto anche in attacco. Il secondo gol è un bel esempio perché entrano in gioco tutti e tre i centravanti".

Parla Gasperini, le dichiarazioni dopo Rangers-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro gli scozzesi.

Rangers-Roma finisce 0-2

È appena terminata la sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Rohl. La Roma vince in Scozia con le reti di Soulé e Pellegrini.

Ibrox Stadium, Glasgow