Roma, le ultime da Trigoria: in quattro ancora a parte, ma Ferguson riprende a correre

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo il successo in Europa League contro i Rangers, che ha rilanciato le ambizioni europee dei giallorossi. La squadra di Gasperini ha ripreso il lavoro in vista della sfida di domenica alle 18 contro l’ Udinese allo Stadio Olimpico. Dopo la vittoria di Glasgow, accompagnata da un prezioso clean sheet e da buone indicazioni offensive, la fiducia è tornata alta.

Roma, le ultime da Trigoria

"La strada è quella giusta", ha ribadito Lorenzo Pellegrini al termine del match. Sul fronte infermeria, restano fuori Dybala, Bailey, Angeliño e Ferguson, che oggi hanno lavorato a parte. L’attaccante irlandese, tuttavia, ha ripreso a correre sul campo e nelle prossime ore valuterà se rispondere alla convocazione della nazionale.

Le possibili scelte di formazione

Gasperini, che in Scozia ha festeggiato la sua panchina numero 900 in carriera, sembra orientato a confermare gran parte della formazione vista in Europa. Davanti a Svilar dovrebbero agire Mancini, Ndicka ed Hermoso, con Celik e Wesley sugli esterni. In mediana spazio a Kone ed El Aynaoui, mentre Soulé e Cristante supporteranno Dovbyk in attacco. Pellegrini dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa. Non è prevista, infine, alcuna conferenza stampa della vigilia da parte di Gasperini.