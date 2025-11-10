Un'altra tegola in casa Roma. L'ennesima che riguarda l'attacco. Dopo le lesioni al bicipite femorale della gamba sinistra sia di Dybala sia di Bailey e la distorsione alla caviglia di Ferguson, è arrivato il responso degli esami che riguardano Artem Dovbyk: l'infortunio che ha costretto il centravanti ucraino a uscire anzitempo dal campo contro l'Udinese è una lesione al tendine del retto femorale sinistro. Un contrattempo serio, decisamente peggiore rispetto al problema muscolare al quadricipite che si pensava potesse avere ieri sera a caldo.