Roma, infortunio Dovbyk: i risultati degli esami medici. Come sta e quando tornerà a disposizione di Gasperini
Un'altra tegola in casa Roma. L'ennesima che riguarda l'attacco. Dopo le lesioni al bicipite femorale della gamba sinistra sia di Dybala sia di Bailey e la distorsione alla caviglia di Ferguson, è arrivato il responso degli esami che riguardano Artem Dovbyk: l'infortunio che ha costretto il centravanti ucraino a uscire anzitempo dal campo contro l'Udinese è una lesione al tendine del retto femorale sinistro. Un contrattempo serio, decisamente peggiore rispetto al problema muscolare al quadricipite che si pensava potesse avere ieri sera a caldo.
Dovbyk, il ritorno contro De Rossi?
La lesione lo terrà fuori dalle 4 alle 6 settimane, quindi si rischia uno stop di un mese e mezzo. Il suo 2025, già non irresistibile nei numeri (10 gol in 33 presenze incluse le coppe, 2 reti in questa prima parte di campionato), potrebbe essersi di fatto concluso ieri all'Olimpico. Nella migliore delle ipotesi Dovbyk rivedrà il campo il 29 dicembre per la sfida contro il Genoa di De Rossi all'Olimpico, lasciando sguarnito il reparto offensivo della squadra nelle prossime partite, tutte decisive per il cammino in campionato e in Europa.