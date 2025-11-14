Roma, El Shaarawy: "Non c'è una squadra dominatrice in Serie A, noi vogliamo rimanere..."

"Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Nonostante siamo il nono attacco, siamo primi in classifica con l’Inter . Creiamo tante occasioni. Se riuscissimo a migliorare la fase realizzativa potremmo diventare una squadra completa ed essere protagonisti per tanto tempo". Così Stephan El Shaarawy in un'intervista a Sky Sport. L'attaccante della Roma ha commentato: "Ogni anno la società cerca di mettere in piedi una struttura, una squadra e uno staff che sia all’altezza della piazza e della storia di Roma . Tutti gli anni si parte con l’obiettivo di formare una squadra vincente. Quest’anno con uomini che conoscono la piazza. Abbiamo visto i risultati che Ranieri ha portato da allenatore e che sta portando da dirigente, avendo scelto un grande allenatore come Gasperini . Un altro è Massara, che è alla seconda esperienza con la Roma. Quest’anno siamo partiti forte, stiamo percorrendo la strada giusta".

El Shaarawy su Soulé: "Sta facendo veramente bene"

El Shaarawy ha parlato anche della crescita esponenziale di Soulé: "Sta facendo veramente bene e lo vedo anche in allenamento, nei dettagli. Tutti stanno crescendo, la capacità di Gasperini è quella di tirare fuori il meglio da tutti a livello individuale e collettivo".

El Shaarawy: "Il valore di Inter e Napoli lo conosciamo, ma la Roma ha grandi margini di crescita"

Conclusione sulle ambizioni della Roma: "Non c’è ancora una squadra che sta dominando totalmente il campionato, ma conosciamo i valori delle squadre come Inter e Napoli. Sono tutte lì. Siamo all’inizio, ma il nostro obiettivo è quello di rimanere avanti il più possibile. Vedo una squadra con grandi margini di crescita. L’obiettivo è lavorare con la massima tranquillità e serietà. Il mister dà le opportunità. Bisogna essere pronti a sfruttarle. Bisogna mettersi a disposizione della squadra e fare del proprio meglio".