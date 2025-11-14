Roma, El Shaarawy: "Non c'è una squadra dominatrice in Serie A, noi vogliamo rimanere..."
"Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Nonostante siamo il nono attacco, siamo primi in classifica con l’Inter. Creiamo tante occasioni. Se riuscissimo a migliorare la fase realizzativa potremmo diventare una squadra completa ed essere protagonisti per tanto tempo". Così Stephan El Shaarawy in un'intervista a Sky Sport. L'attaccante della Roma ha commentato: "Ogni anno la società cerca di mettere in piedi una struttura, una squadra e uno staff che sia all’altezza della piazza e della storia di Roma. Tutti gli anni si parte con l’obiettivo di formare una squadra vincente. Quest’anno con uomini che conoscono la piazza. Abbiamo visto i risultati che Ranieri ha portato da allenatore e che sta portando da dirigente, avendo scelto un grande allenatore come Gasperini. Un altro è Massara, che è alla seconda esperienza con la Roma. Quest’anno siamo partiti forte, stiamo percorrendo la strada giusta".
El Shaarawy su Soulé: "Sta facendo veramente bene"
El Shaarawy ha parlato anche della crescita esponenziale di Soulé: "Sta facendo veramente bene e lo vedo anche in allenamento, nei dettagli. Tutti stanno crescendo, la capacità di Gasperini è quella di tirare fuori il meglio da tutti a livello individuale e collettivo".
El Shaarawy: "Il valore di Inter e Napoli lo conosciamo, ma la Roma ha grandi margini di crescita"
Conclusione sulle ambizioni della Roma: "Non c’è ancora una squadra che sta dominando totalmente il campionato, ma conosciamo i valori delle squadre come Inter e Napoli. Sono tutte lì. Siamo all’inizio, ma il nostro obiettivo è quello di rimanere avanti il più possibile. Vedo una squadra con grandi margini di crescita. L’obiettivo è lavorare con la massima tranquillità e serietà. Il mister dà le opportunità. Bisogna essere pronti a sfruttarle. Bisogna mettersi a disposizione della squadra e fare del proprio meglio".