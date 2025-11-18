Soulé giura amore eterno alla Roma: "Sogno di rimanerci a vita. Il primo posto è solo l'inizio..."

"Mi trovo benissimo qui, sono molto felice della città, della gente, di Roma . L'anno scorso non è iniziato bene, ma ho rimediato. Sogno di stare in questo club a lungo. Speriamo che succeda". Così Matias Soulé ai microfoni di SportMediaset. Undici presenze, tre gol e due assist in campionato; quattro presenze e un gol in Europa League. La stagione dell'attaccante argentino è iniziata alla grande: "Provo a dare il massimo in ogni partita per aiutare i miei compagni, non solo con gol e assist, ma facendo quello che chiede Gasperini. Penso sia fondamentale. Viene prima la squadra. Siamo una famiglia, lottiamo per gli obiettivi comuni".

Soulé esalta Gasperini: "Grandissimo tecnico, mi ha cambiato e migliorato in tutto"

Soulé ha poi parlato del feeling con Gasperini: "Mi ha cambiato e migliorato in tutto, è un grandissimo allenatore, con una mentalità vincente.Ti trasmette subito quello che vuole. A me piace che con lui si gioca a calcio, si ha la palla, si pressa in avanti. Chi gioca in attacco è il primo difensore per recuperare il possesso e aiutare la squadra a salire rubando palla agli avversari nella loro metà campo. Questo è il suo marchio di fabbrica. Mi trovo molto bene in mezzo al campo, trequartista o esterno. Ho libertà e mi trovo benissimo".

Soulé: "Primi con merito, vogliamo restare in alto ma pensiamo a una partita per volta"

La Roma prima in classifica: "I punti in classifica che abbiamo li abbiamo guadagnati, ma dobbiamo pensare per partita per partita. Questo è solo l'inizio, la stagione è molto lunga. Continuando su questa strada possiamo ambire a restare in alto, a essere lì, a essere competitivi come vogliamo noi e la nostra gente. Dobbiamo migliorare in settimana, pensare a un match per volta e poi vedremo dove saremo arrivati".