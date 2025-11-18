Soulé giura amore eterno alla Roma: "Sogno di rimanerci a vita. Il primo posto è solo l'inizio..."
"Mi trovo benissimo qui, sono molto felice della città, della gente, di Roma. L'anno scorso non è iniziato bene, ma ho rimediato. Sogno di stare in questo club a lungo. Speriamo che succeda". Così Matias Soulé ai microfoni di SportMediaset. Undici presenze, tre gol e due assist in campionato; quattro presenze e un gol in Europa League. La stagione dell'attaccante argentino è iniziata alla grande: "Provo a dare il massimo in ogni partita per aiutare i miei compagni, non solo con gol e assist, ma facendo quello che chiede Gasperini. Penso sia fondamentale. Viene prima la squadra. Siamo una famiglia, lottiamo per gli obiettivi comuni".
Soulé esalta Gasperini: "Grandissimo tecnico, mi ha cambiato e migliorato in tutto"
Soulé ha poi parlato del feeling con Gasperini: "Mi ha cambiato e migliorato in tutto, è un grandissimo allenatore, con una mentalità vincente.Ti trasmette subito quello che vuole. A me piace che con lui si gioca a calcio, si ha la palla, si pressa in avanti. Chi gioca in attacco è il primo difensore per recuperare il possesso e aiutare la squadra a salire rubando palla agli avversari nella loro metà campo. Questo è il suo marchio di fabbrica. Mi trovo molto bene in mezzo al campo, trequartista o esterno. Ho libertà e mi trovo benissimo".
Soulé: "Primi con merito, vogliamo restare in alto ma pensiamo a una partita per volta"
La Roma prima in classifica: "I punti in classifica che abbiamo li abbiamo guadagnati, ma dobbiamo pensare per partita per partita. Questo è solo l'inizio, la stagione è molto lunga. Continuando su questa strada possiamo ambire a restare in alto, a essere lì, a essere competitivi come vogliamo noi e la nostra gente. Dobbiamo migliorare in settimana, pensare a un match per volta e poi vedremo dove saremo arrivati".
Roma da scudetto? Soulé: "Tutti noi lo sogniamo ma è presto"
Vietato parlare di scudetto. Almeno per ora. Soulé spiega: "Restiamo tranquilli, è molto presto per parlarne. Tutti lo sognano: io, la squadra, la gente, ma è presto. Pensiamo a fare il massimo. Ora la testa è alla prossima partita in trasferta con la Cremonese. Non sarà semplice, ma siamo carichi".
Soulé sulla mancata convocazione dall'Argentina: "Aspetto e non cambio idea"
La mancata convocazione con l'Argentina: "Resto sereno. Spero arrivi come un premio a come mi sto esprimendo con la Roma. E sulla Roma resto concentrato. Sono un po' deluso ma tranquillo. Arriverà il momento se continuerò a fare bene con la Roma. Il Mondiale si avvicina, ma non posso che continuare a lavorare, a essere decisivo in ogni partita affinché la convocazione sia una naturale conseguenza. L'Italia? No. La scelta dell'Argentina non è in discussione. Sono argentino e vorrei giocare per la mia nazionale".
Soulé: "Dybala alza il livello, spero di ripercorrere le sue orme"
Soulé sulla coesistenza con Dybala: "Non ne parliamo, se non per dinamiche di campo, prima della partita. Giochiamo insieme alla playstation quando non siamo al campo, lo sento tutti i giorni. Sarebbe importante recuperarlo il prima possibile. Alza il livello di qualità, di tutto. Potrei essere "il piccolo gioiello"? Spero di aver fatto la sua carriera, tra qualche anno. Ogni giorno che passa siamo tutti più uniti. Vogliamo essere famiglia e ogni giorno che passa lo siamo sempre di più".
Roma, senti Soulé: "La ciliegina sulla torta sarebbe vincere qualcosa"
Soulé ha concluso: "Ranieri ci ha dato fiducia e ci ha unito. Ne avevamo bisogno in quel momento. Abbiamo poi seguito Gasperini dando continuità al lavoro svolto con Ranieri. Dal 2025 abbiamo fatto grandissimi cose, ma non conta la classifica dell'anno solare. Continuando su questa strada possiamo arrivare in alto. E noi vogliamo arrivare il più in alto possibile. Il gol al Parma su punizione e a giro alla Lazio sono quelli a cui sono più legato. La ciliegina sulla torta sarebbe vincere qualcosa con la Roma".
"Mi trovo benissimo qui, sono molto felice della città, della gente, di Roma. L'anno scorso non è iniziato bene, ma ho rimediato. Sogno di stare in questo club a lungo. Speriamo che succeda". Così Matias Soulé ai microfoni di SportMediaset. Undici presenze, tre gol e due assist in campionato; quattro presenze e un gol in Europa League. La stagione dell'attaccante argentino è iniziata alla grande: "Provo a dare il massimo in ogni partita per aiutare i miei compagni, non solo con gol e assist, ma facendo quello che chiede Gasperini. Penso sia fondamentale. Viene prima la squadra. Siamo una famiglia, lottiamo per gli obiettivi comuni".
Soulé esalta Gasperini: "Grandissimo tecnico, mi ha cambiato e migliorato in tutto"
Soulé ha poi parlato del feeling con Gasperini: "Mi ha cambiato e migliorato in tutto, è un grandissimo allenatore, con una mentalità vincente.Ti trasmette subito quello che vuole. A me piace che con lui si gioca a calcio, si ha la palla, si pressa in avanti. Chi gioca in attacco è il primo difensore per recuperare il possesso e aiutare la squadra a salire rubando palla agli avversari nella loro metà campo. Questo è il suo marchio di fabbrica. Mi trovo molto bene in mezzo al campo, trequartista o esterno. Ho libertà e mi trovo benissimo".
Soulé: "Primi con merito, vogliamo restare in alto ma pensiamo a una partita per volta"
La Roma prima in classifica: "I punti in classifica che abbiamo li abbiamo guadagnati, ma dobbiamo pensare per partita per partita. Questo è solo l'inizio, la stagione è molto lunga. Continuando su questa strada possiamo ambire a restare in alto, a essere lì, a essere competitivi come vogliamo noi e la nostra gente. Dobbiamo migliorare in settimana, pensare a un match per volta e poi vedremo dove saremo arrivati".