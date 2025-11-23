Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gasperini furioso a Cremona: impazzisce per il rigore alla Cremonese, lo trattiene il team manager. Poi viene espulso

Nel finale del primo tempo il tecnico della Roma ha perso la calma per una decisione dell'arbitro Ayroldi, che nella ripresa lo ha poi allontanato dal campo: i dettagli
Giorgio Marota
3 min
TagsGasperiniRomacremonese
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Una furia Gasp. Quest'anno non s'era mai arrabbiato così per una decisione arbitrale, al massimo s'era agitato con i suoi calciatori per un movimento sbagliato, un'occasione divorata o un gol subito. Il rigore fischiato da Ayroldi per il tocco di mano di Mancini in area ha mandato il tecnico della Roma su tutte le furie. In panchina il team manager ha dovuto trattenerlo per evitare guai peggiori.

Gasperini furioso durante Cremonese-Roma

"Ma cosa fa? Ma siamo impazziti?", ha iniziato a gridare l'allenatore, che a un certo punto stava per togliersi il giubbotto tanto si stava "scaldando" e ha mimato un gesto come a voler indicare la via degli spogliatoi. Della serie: me ne vado in anticipo anziché assistere a una cosa del genere. Il freddo gelido di Cremona e una parolina all'orecchio del vice Gritti - gli avrà certamente fatto notare che il Var avrebbe corretto prontamente l'errore dell'arbitro - alla fine lo hanno calmato. La review ha fatto il resto.

 

 

Il tecnico giallorosso espulso da Ayroldi nella ripresa

Ma nel secondo tempo gli animi sono rimasti bollenti. Una protesta gli è costata un cartellino giallo. Lui si è difeso "Non ho detto niente, non ho detto niente". Parole che gli sono valse addirittura un'espulsione, forse un tantino esagerata visto che il tecnico della Roma stava solo spiegando ad Ayroldi le sue ragioni senza risultare offensivo. Niente da fare, l'arbitro lo ha comunque cacciato. A quel punto Gasp è letteralmente esploso, urlandogli di tutto mentre s'infilava nel tunnel.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

La partita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS