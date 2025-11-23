Cremonese-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

14:32

Gasperini prima di Cremonese-Roma: "Sarà una partita combattuta"

Gasperini a Dazn: "Oggi è una partita difficile, giochiamo contro una squadra che ha entusiasmo e valori che ha fatto valere in questo inizio di campionato. Sarà una partita combattuta. Con il Torino avevamo accusato delle difficoltà, con l'Inter abbiamo giocato un'ottima gara. Ripartire dopo la sosta è sempre un'incognita. Ora testa al campionato, velocemente. Baldanzi? Sicuramente in queste settimane è stato molto bravo come falso nove. Ferguson rientra dopo qualche settimana. Vediamo durante i novanta minuti quali possono essere le soluzioni migliori".

14:24

Cremonese-Roma, Nicola: "Umiltà e consapevolezza che servirà dare il massimo"

Nicola a Dazn: "Dobbiamo fare una grandissima partita contro la prima in classifica. Voglio che ci sia grande entusiasmo nel proporre ciò che siamo. Gasperini aveva già giocato così in altre partite, non è la prima volta. Non vuole dare punti di riferimento. Siamo concentrati su noi stessi, siamo pronti ad affrontare un avversario tosto. Serve umiltà e consapevolezza che serve dare il massimo. Le armi per battere la Roma? Saranno diverse e tutte importanti: attaccare la profondità, mantenere le giuste distanze, ad esempio. Sarà una gara ad alto contenuto tecnico, tattico e di aggressività".

14:21

Bonazzoli: "A Nicola voglio bene a livello umano". Baldanzi: "Felice alla Roma"

Bonazzoli a Dazn: "Con Nicola c'è un rapporto che va oltre l'allenatore e il giocatore. Gli voglio bene a livello umano. L'equilibrio è la cosa più importante, lo sto ricercando per andare in campo e dare il meglio. Con Vardy parliamo italiano e inglese, ma conta davvero relativamente. Lui è un grandissimo campione, è un piacere giocare di fianco a lui".

Baldanzi a Dazn: "Primo posto? Ogni partita è importante, in ogni partita vogliamo far punti. Sono tranquillo, ho sempre dato il massimo per la Roma perché sto bene qui e con i miei compagni. Cerco di dare il massimo ogni volta che il mister mi dà minuti. La Cremonese è un avversario difficile, con la nostra rapidità dobbiamo cercare di metterli in difficoltà. Vogliamo i tre punti".

14:10

Cremonese-Roma, scatta il conto alla rovescia

Scatta il conto alla rovescia per l'inizio di Cremonese-Roma. Gasperini preferisce Baldanzi a Ferguson.