Cremonese-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE
Allo stadio Zini è il giorno di Cremonese-Roma, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per tornare al comando della classifica, i grigiorossi di Nicola vogliono tornare a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila. Segui la diretta testuale del match su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
14:50
Concluso il riscaldamento
Terminate le operazioni di riscaldamento. Sta per iniziare Cremonese-Roma.
14:45
Cremonese-Roma, le formazioni ufficiali
Il riepilogo delle formazioni ufficiali. Fonte: Opta.
14:32
Gasperini prima di Cremonese-Roma: "Sarà una partita combattuta"
Gasperini a Dazn: "Oggi è una partita difficile, giochiamo contro una squadra che ha entusiasmo e valori che ha fatto valere in questo inizio di campionato. Sarà una partita combattuta. Con il Torino avevamo accusato delle difficoltà, con l'Inter abbiamo giocato un'ottima gara. Ripartire dopo la sosta è sempre un'incognita. Ora testa al campionato, velocemente. Baldanzi? Sicuramente in queste settimane è stato molto bravo come falso nove. Ferguson rientra dopo qualche settimana. Vediamo durante i novanta minuti quali possono essere le soluzioni migliori".
14:24
Cremonese-Roma, Nicola: "Umiltà e consapevolezza che servirà dare il massimo"
Nicola a Dazn: "Dobbiamo fare una grandissima partita contro la prima in classifica. Voglio che ci sia grande entusiasmo nel proporre ciò che siamo. Gasperini aveva già giocato così in altre partite, non è la prima volta. Non vuole dare punti di riferimento. Siamo concentrati su noi stessi, siamo pronti ad affrontare un avversario tosto. Serve umiltà e consapevolezza che serve dare il massimo. Le armi per battere la Roma? Saranno diverse e tutte importanti: attaccare la profondità, mantenere le giuste distanze, ad esempio. Sarà una gara ad alto contenuto tecnico, tattico e di aggressività".
14:21
Bonazzoli: "A Nicola voglio bene a livello umano". Baldanzi: "Felice alla Roma"
Bonazzoli a Dazn: "Con Nicola c'è un rapporto che va oltre l'allenatore e il giocatore. Gli voglio bene a livello umano. L'equilibrio è la cosa più importante, lo sto ricercando per andare in campo e dare il meglio. Con Vardy parliamo italiano e inglese, ma conta davvero relativamente. Lui è un grandissimo campione, è un piacere giocare di fianco a lui".
Baldanzi a Dazn: "Primo posto? Ogni partita è importante, in ogni partita vogliamo far punti. Sono tranquillo, ho sempre dato il massimo per la Roma perché sto bene qui e con i miei compagni. Cerco di dare il massimo ogni volta che il mister mi dà minuti. La Cremonese è un avversario difficile, con la nostra rapidità dobbiamo cercare di metterli in difficoltà. Vogliamo i tre punti".
14:10
Cremonese-Roma, scatta il conto alla rovescia
Scatta il conto alla rovescia per l'inizio di Cremonese-Roma. Gasperini preferisce Baldanzi a Ferguson.
14:00
Cremonese, la formazione ufficiale
La formazione ufficiale della Cremonese.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Pezzella, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Franco Vázquez, Ceccherini, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Sanabria. Allenatore: Nicola.
13:55
Roma, la formazione ufficiale
La formazione ufficiale della Roma.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini.
13:50
Le quote dei bookie su Cremonese-Roma
13:45
Cremonese-Roma, le curiosità prepartita
Tra un'ora e quindici minuti il calcio d'inizio di Cremonese-Roma. Tutte le curiosità prepartita. Fonte: Opta.
13:40
Cremonese e Roma: come arrivano alla sfida
Come arrivano Cremonese e Roma alla sfida odierna allo stadio Zini. I giallorossi vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva, i grigiorossi di un risultato utile per tornare a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila.
13:35
Dove vedere Cremonese-Roma
13:32
Roma, la probabile formazione
13:31
Cremonese-Roma, alle 15 il calcio d'inizio
Alle 15 io calcio d'inizio di Cremonese-Roma, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A.
Stadio Zini - Cremona