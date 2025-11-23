Corriere dello Sport.it
Dove vedere Cremonese-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida dello Zini della dodicesima giornata di Serie A: le possibili scelte di formazione di Nicola e Gasperini
Roma cremonese Serie A

Torna in campo la Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini torna in campo, e lo fa in trasferta. I giallorossi andranno in scena allo "Zini" di Cremona, in una partita nella quale dovranno fare a meno di Hermoso e Bailey contro la Cremonese di Nicola, reduce dalle sconfitte contro la Juventus e il Pisa. 

Cremonese-Roma, l'orario

Cremonese-Roma è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Cremonese-Roma in diretta tv

La sfida tra Cremonese e Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonina applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cremonese-Roma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Nicola e Gasperini

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Valoti, Sarmiento, Floriani Mussolini, Grassi, Lordkipanidze, Vazquez, Johnsen, Sanabria.
Indisponibili: Collocolo, Faye, Moumbagna, Zerbin. Squalificati: -. Diffidati: -. 

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Soulé, Ferguson. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Pisilli, Sangaré, El Aynaoui, Baldanzi, El Shaarawy. 
Indisponibili: Angeliño, Bailey, Dybala, Dovbyk, Hermoso. Squalificati: -. Diffidati: -. 

 

 

 

 

 

