Dove vedere Cremonese-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Torna in campo la Roma . La squadra di Gian Piero Gasperini torna in campo, e lo fa in trasferta. I giallorossi andranno in scena allo "Zini" di Cremona, in una partita nella quale dovranno fare a meno di Hermoso e Bailey contro la Cremonese di Nicola, reduce dalle sconfitte contro la Juventus e il Pisa.

Cremonese-Roma, l'orario

Cremonese-Roma è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Cremonese-Roma in diretta tv

La sfida tra Cremonese e Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonina applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cremonese-Roma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.