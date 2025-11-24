Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
"Questo è l'anno dello scudetto per la Roma?". Mancini reagisce così: si gira, e...

Il difensore dei giallorossi ha ricevuto il Premio Beppe Viola: alla cerimonia ha fatto tutti gli scongiuri del caso dopo la dichiarazione
1 min
TagsManciniRomaScudetto
"Se siamo primi oggi è per merito, le partite ce le siamo sudate tutte, ma siamo solo all'inizio": così Mancini ha commentato la classifica della Roma a margine del Premio Beppe Viola. Al momento della consegna del premio, il presentatore fa riferimento alllo scudetto, "Speriamo che sia l'anno dello scudetto a Roma". Per evitare in sfortune varie, Gianluca Mancini utilizza tutti gli scongiuri possibili, immaginiamo insieme a tanti altri tifosi romanisti.

Mancini e la reazione allo scudetto

Quando vengono pronunciate nella stessa frase le parole "scudetto" e "Roma", la reazione istintiva di Mancini è quella di andare a toccarsi le parti basse, però girandosi sorridendo, per non risultare scurrile davanti alla platea. Poi con il sorriso e tra gli applausi dei presenti riceve il premio. Domenica ci sarà una sfida cruciale nei piani alti della classifica, all'Olimpico contro la Roma: "Prima di Roma-Napoli c'è una gara importante in Europa e la parola 'sfida scudetto' è presto per dirla, siamo ancora a novembre".

