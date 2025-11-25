Capello: "Ecco in cosa questa Roma ricorda la mia dello scudetto. Gasperini mi assomiglia, ma ha un problema..."

La Roma è prima in classifica da sola. Grande l'emozione, l'euforia in casa giallorossa, con la squadra di Gasperini davanti a tutte le altre. Lo Scudetto manca dal 2001, con Capello in panchina. E lo stesso ex allenatore, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato di vedere analogie tra le due formazioni: "Mi sembra di sì, che ci sia la stessa aria. Io il primo anno avevo una squadra in costruzione, come questa, mentre nel secondo cercavamo qualcosa di più, un centravanti: prendemmo Batistuta. Fu fondamentale".

Capello: "Con Gasperini i giocatori sentono la fiducia"

Capello ha ben chiare le note positive portate da Gasperini: "Ha trasmesso forza, volontà carattere e soprattutto continuità a questa squadra. Questa la cosa più difficile a Roma, un ambiente dove ci si esalta dopo le vittorie e ci si deprime dopo le sconfitte. Mantenere l'attenzione alta è molto complicato". Un lavoro anche psicologico, quello fatto da Gasperini: "Gasperini è stato molto bravo a infondere fiducia ai giocatori. Ha avuto momenti in cui ha cercato di capire le caratteristiche dei giocatori a dispsoizione e credo che ora sappia tutto ciò che possono dargli. I giocatori sentono la fiducia, capiscono che il sistema di gioco è molto dispendioso e devono essere sempre attenti, concentrati. Ha fatto crescere dei giocatori come Dybala, ma soprattutto Soulé. Significa che l'allenatore è entrato nella testa dei giocatori".

"Per Gasperini conta solo vincere. Ma occhio al Milan..."

"Sa essere stimolante, sa entrare con decisione con lo spogliatoio e verso la società, sa riuscire a convincere i giocatori a fare qualcosa di diverso rispetto a quanto ci avevano abituato". Prosegue l'elogio di Capello nei confronti di Gasperini, con il quale vede anche dei tratti comuni: "Roma è una piazza godereccia, il godimento per Gasperini è solo vincere: il resto non conta. Mi assomiglia sotto questo aspetto. Il godimento vero è vincere, vedere la squadra fare quanto preparato, vedere la maturazione dei giovani. Sarà sul pezzo fino alla fine: la Roma sarà competitiva". Attenzione, però, sotto un aspetto: "Ricordiamo che la Roma ha le coppe, che sono dispendiose e non permettono di recuperare, probabilmente questo aspetto favorirà il Milan".