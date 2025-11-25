Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Capello: "Ecco in cosa questa Roma ricorda la mia dello scudetto. Gasperini mi assomiglia, ma ha un problema..."

"Il godimento vero è vincere" commenta l'ex allenatore, ma avverte i giallorossi: "Le coppe sono dispendiose, occhio al Milan..."
3 min
TagsRomaCapelloGasperini
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La Roma è prima in classifica da sola. Grande l'emozione, l'euforia in casa giallorossa, con la squadra di Gasperini davanti a tutte le altre. Lo Scudetto manca dal 2001, con Capello in panchina. E lo stesso ex allenatore, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato di vedere analogie tra le due formazioni: "Mi sembra di sì, che ci sia la stessa aria. Io il primo anno avevo una squadra in costruzione, come questa, mentre nel secondo cercavamo qualcosa di più, un centravanti: prendemmo Batistuta. Fu fondamentale".

Capello: "Con Gasperini i giocatori sentono la fiducia"

Capello ha ben chiare le note positive portate da Gasperini: "Ha trasmesso forza, volontà carattere e soprattutto continuità a questa squadra. Questa la cosa più difficile a Roma, un ambiente dove ci si esalta dopo le vittorie e ci si deprime dopo le sconfitte. Mantenere l'attenzione alta è molto complicato". Un lavoro anche psicologico, quello fatto da Gasperini: "Gasperini è stato molto bravo a infondere fiducia ai giocatori. Ha avuto momenti in cui ha cercato di capire le caratteristiche dei giocatori a dispsoizione e credo che ora sappia tutto ciò che possono dargli. I giocatori sentono la fiducia, capiscono che il sistema di gioco è molto dispendioso e devono essere sempre attenti, concentrati. Ha fatto crescere dei giocatori come Dybala, ma soprattutto Soulé. Significa che l'allenatore è entrato nella testa dei giocatori". 

"Per Gasperini conta solo vincere. Ma occhio al Milan..."

"Sa essere stimolante, sa entrare con decisione con lo spogliatoio e verso la società, sa riuscire a convincere i giocatori a fare qualcosa di diverso rispetto a quanto ci avevano abituato". Prosegue l'elogio di Capello nei confronti di Gasperini, con il quale vede anche dei tratti comuni: "Roma è una piazza godereccia, il godimento per Gasperini è solo vincere: il resto non conta. Mi assomiglia sotto questo aspetto. Il godimento vero è vincere, vedere la squadra fare quanto preparato, vedere la maturazione dei giovani. Sarà sul pezzo fino alla fine: la Roma sarà competitiva". Attenzione, però, sotto un aspetto: "Ricordiamo che la Roma ha le coppe, che sono dispendiose e non permettono di recuperare, probabilmente questo aspetto favorirà il Milan".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Soulé si è preso la RomaPiù Gasperini di così...

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS