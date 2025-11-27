Gasperini si taglia i capelli da un barbiere napoletano che spopola sui social: "Gli ho fatto la macumba...". Ecco chi è

ROMA - Altro che “testa” al campionato e alla sfida con il Napoli di domenica. Gian Piero Gasperini barba e capelli se li è fatti fare per l’Europa, probabilmente dopo aver perso chissà quanti minuti ad asciugare la sua testa bagnata dopo la pioggia battente che martedì ha inzuppato l’allenamento della Roma. Il cappuccio rosso lo ha riparato soltanto in parte. Ieri Gasp, lasciando la conferenza stampa di Trigoria, si è lasciato andare a una battuta proprio sul nuovo taglio : "Me lo ha fatto un barbiere napoletano - ha scherzato - tranquilli: gli ho fatto la macumba per domenica".

Chi è il barbiere di Gasperini

L’autore della “sforbiciata” si chiama è Gennaro e su Instagram è noto come "gennarononsbagliamai”. Il suo profilo è pieno di foto con i calciatori e a Trigoria è una sorta di celebrità o quasi. Il look, dopotutto, non è soltanto un accessorio. Tra i suoi clienti figurano anche Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Artem Dovbyk e, in passato, sono passati sotto i suoi rasoi anche l’ex allenatore giallorosso José Mourinho, Leandro Paredes e Romelu Lukaku.