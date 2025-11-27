Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Infortunio Koné, come sta e cosa può succedere a Roma-Napoli

Infortunio Koné, come sta e cosa può succedere a Roma-Napoli

Il centrocampista della Roma è uscito nel corso del primo tempo della partita all'Olimpico di Europa League contro il Midtyjlland: le condizioni
2 min
TagsKonèRomaMidtjylland
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: Manu Koné è uscito nel corso del primo tempo della partita di Europa League all'Olimpico contro il Midtjylland. Intorno al 16' ha ricevuto un pestone da Diao alla caviglia destra: l'arbitro non aveva fischiato neanche fallo, il giocatore dei danesi colpisce prima il pallone poi frana sulla caviglia dell'avversario. Il francese rimane qualcuno minuto a terra, interviene lo staff medico e poi decide di rientrare. Prova a giocarci sopra ma dopo meno di dieci minuti si accascia a terra di nuovo per il troppo dolore, dalle inquadrature delle telecamere si intravede anche del sangue che stava uscendo dal calzettone. Gasperini dunque è stato costretto al cambio: al suo posto è entrato Cristante, con Koné che è andato direttamente negli spogliatoi.

Koné a rischio per il Napoli: le condizioni

Ora il giocatore dovrà sottoporsi a tutti gli esami del caso per capire l'entità dell'infortunio, e, di conseguenza, i tempi di recupero. Esammi che dovrebbero svolgersi domani, ma se la caviglia si gonfierà potrebbero slittare a sabato mattina. Tutto questo a pochi giorni dal big match contro il Napoli, domenica all'Olimpico arriva la squadra di Conte. Con un trauma del genere a pochi giorni dalla partita, inutile dire che la presenza di Koné sia a rischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

La partitaGasperini e il barbiere napoletano

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS