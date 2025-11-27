Infortunio Koné, come sta e cosa può succedere a Roma-Napoli

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini: Manu Koné è uscito nel corso del primo tempo della partita di Europa League all'Olimpico contro il Midtjylland. Intorno al 16' ha ricevuto un pestone da Diao alla caviglia destra: l'arbitro non aveva fischiato neanche fallo, il giocatore dei danesi colpisce prima il pallone poi frana sulla caviglia dell'avversario. Il francese rimane qualcuno minuto a terra, interviene lo staff medico e poi decide di rientrare. Prova a giocarci sopra ma dopo meno di dieci minuti si accascia a terra di nuovo per il troppo dolore, dalle inquadrature delle telecamere si intravede anche del sangue che stava uscendo dal calzettone. Gasperini dunque è stato costretto al cambio: al suo posto è entrato Cristante, con Koné che è andato direttamente negli spogliatoi.