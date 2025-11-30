Samuel: "L'Argentina non chiude le porte a Dybala e Soulé. La Roma? Vediamo se..."

" Dybala e Soulé con l’ Argentina ? Non chiudiamo la porta a nessuno, vediamo cosa deciderà il mister nei prossimi mesi per il mondiale". Così il vice allenatore dell'Albiceleste, Walter Samuel , ai microfoni di Sky Sport. L'ex difensore ha parlato a margine di un evento solidale che si è tenuto a Milano: l' Aspria Open , giunto alla sua tredicesima edizione. Samuel ha parlato anche della Roma : "Davanti creano tante occasioni, se riescono a tenere fino a marzo è lì che poi si decidono i campionati".

Samuel: "Nico Paz è il futuro dell'Argentina, Chivu è molto preparato"

Su Nico Paz, Samuel ha aggiunto: "Il salto di qualità lo ha già fatto l’anno scorso, adesso si sta riconfermando. Lo stiamo inserendo gradualmente, è il futuro della nazionale. Contiamo su di lui". Parole d'elogio per Chivu: "Abbiamo condiviso tante esperienza a Roma e con l’Inter. Lui è molto preparato, si è resto conto che non c’era bisogno di cambiare tanto la squadra".

Samuel su Lautaro: "Quando esce o non gioca ci rimane male, è normale"

Infine, un commento su Lautaro: "Quando esce o non gioca ci rimane male, è normale. L'importante è ripartite con la testa giusta il giorno dopo per la squadra. Sono cose che devono rimanere lì. Lautaro ha fatto e fa grandi cose per l’Inter".