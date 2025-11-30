Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Samuel: "L'Argentina non chiude le porte a Dybala e Soulé. La Roma? Vediamo se..."

Il vice allenatore dell'Albiceleste, ex difensore dei giallorossi e dell'Inter, ha parlato anche di Nico Paz, Chivu e Lautaro
2 min
TagssamuelDybalaSoulé
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

"Dybala e Soulé con l’Argentina? Non chiudiamo la porta a nessuno, vediamo cosa deciderà il mister nei prossimi mesi per il mondiale". Così il vice allenatore dell'Albiceleste, Walter Samuel, ai microfoni di Sky Sport. L'ex difensore ha parlato a margine di un evento solidale che si è tenuto a Milano: l'Aspria Open, giunto alla sua tredicesima edizione. Samuel ha parlato anche della Roma: "Davanti creano tante occasioni, se riescono a tenere fino a marzo è lì che poi si decidono i campionati".

Samuel: "Nico Paz è il futuro dell'Argentina, Chivu è molto preparato"

Su Nico Paz, Samuel ha aggiunto: "Il salto di qualità lo ha già fatto l’anno scorso, adesso si sta riconfermando. Lo stiamo inserendo gradualmente, è il futuro della nazionale. Contiamo su di lui". Parole d'elogio per Chivu: "Abbiamo condiviso tante esperienza a Roma e con l’Inter. Lui è molto preparato, si è resto conto che non c’era bisogno di cambiare tanto la squadra".

Samuel su Lautaro: "Quando esce o non gioca ci rimane male, è normale"

Infine, un commento su Lautaro: "Quando esce o non gioca ci rimane male, è normale. L'importante è ripartite con la testa giusta il giorno dopo per la squadra. Sono cose che devono rimanere lì. Lautaro ha fatto e fa grandi cose per l’Inter".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Dove vedere Roma-Napoli in tvChivu dopo Atletico Madrid-Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS